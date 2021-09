La settimana dal 27/09 al 03/10 Oroscopo del cibo di Susy Grossi

L'Oroscopo del cibo di Susy Grossi





Oroscopo dal 27/09 al 03/10



Ariete (21 marzo 20 aprile) DEVI RINFORZARTI PER BENE. L’impatto che Sole, Marte e Mercurio nel Segno opposto della Bilancia hanno sulla tua situazione è quello che è chiaro che devi attenerti ad una dieta che ti dia forza, energia e vitalità. Bandita quindi per ora scarsità nell’alimentarti, mentre è bene che tu propensa per introdurre ad ogni pasto proteine in quantità. Carne, pollame, insaccati sono da preferire, ma anche l’assunzione di brodi ottenuti con verdure e con sontuose ossa da brodo, ricche di collagene.





Toro (21 aprile - 20 maggio)

USA MEZZI COLLABORATIVI. Chi si relaziona con te si aspetterebbe un atteggiamento meno severo, meno cattedratico e deciso, bensì ben più disposto alla sc orrevolezza di una intesa comprensiva. Forse ti verrà chiesta una complicità più manifesta e costante, decisamente costruttiva! Vedi di non metterti in urto con le persone con le quali dovresti coordinarti, come Venere contrapposta può far sospettare. Usa invece mille piccole malizie per tenere alta la bandiera della collaborazione.

LE STELLE TI SPIANANO LA STRADA.

Vigore, energia, ottime qualità di briosa e affabile espansività sono a tua disposizione, visto che le stelle ora ti prediligono. Giove e Saturno dall’Aquario e Sole, Marte e Mercurio nel terzo segno D’aria della Bilancia ti spianano la strada come altrettanti spazzaneve! E muoverti con sagacia realizzatrice sarà ora la norma, anche per la intuizione finissima che è il regalo del percorso lunare che si svolge nel tuo Segno nella prima parte della settimana…

Cancro (22 giugno - 22 luglio)

SERVONO RIDIMENSIONAMENTI.

Nel Segno avverrà l’ultimo quarto di Luna il gg 29, nel sesto Grado del Segno. Il messaggio celeste è dunque ben chiaro: nel lavoro e negli interessi da portare avanti ci sono cose che devono essere abbandonate, lasciate perdere del tutto perché si son rivelate obsolete. Nel programmare e nel concludere affari e commesse ci dovrebbe essere un serio ridimensionamento. Attuato con fermi criteri selettivi, con misure di austerità assai pronunciate. Più avanti si vedrà, ma per ora è così…

OCCUPATI DELLA MANUTENZIONE.

Il periodo potrebbe essere l’ideale per rimettere in ordine la casa dove hai trascorso delle belle vacanze e che ti ha accolto nei passati periodi più caldi... Una rivisitazione agli impianti, una puntualizzazione al corredo di casa smaltendo i capi che si rivelino consumati dall’uso, una rifinitura del colore delle pareti e della integrità degli smalti di porte e finestre ti consentirà di sistemare l’immobile per affrontare i prossimi rigiri dell’inverno e di avere la sensazione di aver fatto tutto, e per bene, quello che la casa stessa si aspettava da te…



Vergine (24 agosto - 22 settembre)



UNA RICETTINA AD HOC.

Sole, Marte e Mercurio nel Secondo Settore rispetto al tuo bel Segno ti portano un pizzico di sana golosità, incentivata dal vorace Giove…Una ricetta che mette d’accordo la gola con il conteggio delle calorie è Linguine al limone. Lessa 320 g di linguine, mentre a parte farai scaldare 3 cucchiai di olio evo e un pizzico di peperoncino. Aggiungi il succo filtrato di due limoni, mettici la pasta al dente, un poco di acqua di cottura e poni sul fuoco rimestando fino ad ottenere una avvolgente salsina.



Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

SPOSTALE SOLO FRA UN PO’…

Secondo i pianeti che ora abitano i tuoi gradi, Sole, Marte e Mercurio, per te ci sono in arrivo belle conferme e delle solide realtà indicate dalla vicinanza fra l’energico Sole e il vulcanico Marte. I progetti sono baciati in fronte dalla Dea Bendata, grazie al sostegno di Giove e Saturno dall’Aquario. La presenza di Mercurio ti vorrebbe viaggiatore e comporta in vero delle ambizioni cosmopolite, ma il fatto che Mercurio sia retrogrado consiglia di spostare date, percorsi e partenze.



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

È VENERE CHE CONDUCE IL GIOCO…

Venere è la protagonista delle sollecitazioni che ti vengono dalle amiche stelle, che vogliono tu conduca giornate serene, amene, divertenti e piene di una effervescente capacità comunicativa. Poi, in effetti, la sua presenza nel Segno sa rendere più appaganti gli slanci del cuore e il trigono con Nettuno ti consente di essere in sintonia con il resto del mondo, in una qualità solidale e complice di ogni rapporto. Il lavoro se ne avvantaggia: il clima collaborativo sarà allo zenit.







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

BASILARE L’INTUIZIONE LUNARE.

Sara la intuizione che ti propone una Luna contraria e stuzzicante all’inizio della settimana a darti dei precisi e dettagliati imput rispetto a ciò che sta accadendo. Per te capire cosa, come e il perché di certi eventi è di basilare importanza per giocarli poi, appena successivamente, a tuo favore. Intese che consentono di coordinare ben bene le affinità di certi patti e alleanze richiede da parte tua una valutazione capillare, esatta, lucida e logica. A buon intenditor…

FASE DI RISOLTE TENSIONI.

Plutone dalla sua attuale postazione nella Terza Decade del Segno assiste all’Ultimo Quarto di Luna nel Segno dirimpettaio del Cancro, di conseguenza Plutone sa liberarsi di condizionamenti e da inutili e sorpassati sensi di colpa. Il buon aspetto di sestile che Plutone compie con Venere scorpionica del gg 2, è un altro elemento celeste che ci parla di una fase di maggiore letizia, di risolte tensioni e di armoniose affinità con soci e collaboratori importanti.

PUNTA SUL FARRO.

Per stare meglio e per nutrirsi in conformità alle nuove norme che ora vanno per la maggiore sarebbe saggio introdurre nei nostri pasti qualcuno degli pseudo cereali che non hanno la presenza di glutine. Il farro per esempio sostituisce a meraviglia ogni tipo di grano, ed è indicato ad ogni ora del giorno. Lo si mangia a colazione nella versione Fiocchi d’avena, si confeziona con la sua farina dei gnocchetti da mangiare come primo e alla sera si prararerà un cous cous di farro e verdurine tagliate piccine.

SI RIPRISTINANO SALUTE E BUON UMORE.

Nettuno, che in settimana verrà ben appoggiato da una Venere capace di ripristinare la salute fisica e l’umore, è in grado di superare certe precedenti fasi agitate, nervosette e poco serene. Venere nel rapporto che formerà con Nettuno migliora e tonifica l’umore, e il cambiamento sarà immediatamente avvertibile. Nettuno stesso darà il via a quell’azione di guarigione e di ripristino del benessere che possiamo considerare alla base di una ripresa fisica e psicologica di ottima tenuta.