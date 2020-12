Addio 2020! Le stelle raccontano cosa ci riserva il nuovo anno

Pubblicato il 31 dicembre 2020 | 09:46

i sta concludendo un anno, il 2020, che si è rivelato complesso e impegnativo, andando contro ogni previsione. Molte delle energie che avrebbero dovuto distribuirsi in maniera differenziata sono invece convogliate in un periodo che tutti ricorderemo e i cui effetti condizioneranno anche l’anno che sta per iniziare. Il 2021 si presenta come un anno in grado di contrastare quella cappa di energia negativa che ha portato in tutto il mondo, in maniera più o meno accentuata, problemi di salute, economici, sociali.Nel video affrontiamo ciascuno dei segni dello zodiaco cercando di delineare quello che il 2021 ci riserverà.