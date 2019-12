Milano invasa da 200 bartender per la Guida ai Cocktail bar 2020

Pubblicato il 17 dicembre 2019 | 17:26

All'Officina si sono dati appuntament0 200 bartender

Il set fotografico allestito per l'occasione

pen bar preso d’assalto per la quinta Guida ai Cocktail bar d’Italia della rivista on line BlueBlazer, un’idea de I Maestri del Cocktail che seleziona i cocktail bar e gli hotel bar di tutta Italia con un occhio di riguardo alle realtà di provincia. Duecento locali sotto la lente di Giampiero Francesca e Massimo Macrì che hanno pensato, in primo luogo, ai clienti: ospitalità ed atmosfera hanno avuto un ruolo centrale, insieme alla massima attenzione posta alla qualità dei cocktail. Dalle Alpi alle isole, i bar presenti nella guida, suddivisi in categorie secondo la tipologia (cocktail bar, hotel bar, speakeasy, bistrot), rappresentano una panoramica completa su tutto il territorio nazionale.La guida è scaricabile gratis dal link www.blueblazer.it/app ed è compatibile con i dispositivi iOs e Android. Uno strumento di consultazione agile che presenta i locali dove il bere bene è davvero un’esperienza da vivere e non solo una degustazione. Tutte le informazioni riportate sono in continuo aggiornamento.Nel corso della serata sono state consegnate ai bartender selezionati una “piastrella celebrativa” e sono stati immortalati nell’ambito di un set fotografico professionale.Circa 500 gli ospiti presenti da tutto il mondo che hanno potuto degustare i cocktail signature serviti in diversi corner dedicati. Grande entusiasmo quando il Gala è stato ulteriormente animato per l’assegnazione dei premi speciali. Dario Comini, del Nottingham Forest di Milano è stato celebrato come l’artefice del Miglior Martini Cocktail 2019, mentre The Gipsy Bar di Roma è stato nominato Miglior locale Rivelazione dell’anno.Per informazioni: www.blueblazer.it