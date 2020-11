Relazioni col cliente e innovazione, sette regole per rianimare i bar

Pubblicato il 19 novembre 2020 | 12:31

Bar, come rinascere dopo il covid

Missione sociale per aiutare filiera e clienti

Ecco le sette regole base

Innamorarsi dei clienti e non del prodotto. Non vivere di speranze. Nulla torna mai come prima. Il tempo ha un'unica direzione. Se non si può riempire il locale simultaneamente con lo stesso numero di clienti come prima, si può lavorare per: riempire il locale durante la settimana, come non si è mai fatto prima; riempire le fasce orarie che prima non si usavano; incentivare l’asporto Ristrutturare l'offerta, mirando alle nuove tipologie di consumi nella nuova realtà. Farsi una lista di nomi di clienti e potenziali, con cellulari ed email, per tenere viva la relazione. Iniziare chiedendo i contatti a chi già frequenta il locale, far firmare la privacy e l’accettazione. In cambio offrire un omaggio o la possibilità di avere un invito speciale. Nessuno fa mai nulla per nulla. Fare campagne marketing per acquisire nuovi clienti. Ristrutturare il menu, in modo da prevedere up selling e cross selling da proporre ai clienti. Vendi gelato? Proponi anche la panna! Serve iniziativa Aumentare la frequenza degli acquisti dando incentivi.

isto che gli aiuti delnon arrivano è ora di rimboccarsi le maniche e trovarein casa propria per provare a sopravvivere alla crisi generata dal covid.- gruppo di imprenditori attivi nel mondo dei- si fa promotore di questa visione e propone ai gestori di locali alcune indicazioni per uscire vittoriosi dalla “guerra”.«La nostra è una missione sociale - spiega, uno dei vertici del gruppo - è salvare un bar significa salvare non solo l', ma anche coloro a cui l'dà lo, i suoi fornitori e pure i riti dei clienti. Per alcuni cittadini il bar è l'unico punto di ritrovo, centro di servizi, diPuntare solo sulla riduzione delle tasse sia un atteggiamento da suddito dello Stato. Noi diciamo invece: dobbiamo ripartire il business! E lo si può fare».«In sintesi - conclude Malizia - non si devenell’azienda, stare in cucina, dietro ilo in. Occorre invece lavorare sull’azienda. Come il generale valoroso è quello che adotta le più efficaci strategie, non quello che sta in campo. La vogliamo vincere la guerra o no?».