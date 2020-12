Il mestiere del barman col Covid è cambiato. Michele Marzella: «Siamo più attenti al consumo a casa»

Primo Piano del 30 dicembre 2020 | 12:30

M

Michele Marzella

, bar manager deldiche riunisce tre insegne: Affini-Rivendita 1 a San Salvario, Affini-Rivendita 2 a Porta Palazzo e la terza, "100 vini ed Affini" al terzo piano di Green Pea, il primo Green Retail Park . Una carriera la sua legata da ormai 10 anni a, antropologo e vulcanico imprenditore torinese, anima del gruppo e cultore della. Michele ama miscelare soprattutto ie in questi anni insieme a Pinto ha dato vita ad un laboratorio di sperimentazione nel mondo deicreando, ad esempio, il, primo Sake italiano che utilizza il riso nero vercellese; il, un innovativo gin, metà piemontese e metà ligure; l’, un vermouth 100% piemontese nato dalla riscoperta di una antica coltivazione della regione, quella della canapa, unita alla tradizione del vino torinese per eccellenza, il vermouth. E questo solo per citarne alcuni. Senza dimenticare il rilancio del brand storicoe la collaborazione con importanti realtà come il birrificio Baladin.Siamo partiti in un contesto difficile, ma sono molto soddisfatto a parte la stanchezza. Chiusi fino al 27 dicembre. Riapertura dal 28 al 30. Un anno problematico, questo, ma abbiamo comunque provato grandi emozioni e soddisfazioni. Gli altri nostri due locali sono chiusi , una decisione molto sofferta, ma le nuovenon ci permettono diper stare aperti. Mi auguro di aprire al più presto.Un grande motivo di orgoglio e di motivazione. Per me è già unfare parte di un sondaggio che vuole valorizzare la qualità del lavoro che svolgiamo ogni giorno con passione in compagnia di altri colleghi che stimo molto.In questo periodo die meno sociale, abbiamo cercato di andare verso i clienti, siamo diventati quasi "animali" da laboratorio ed abbiamo creato la linea di “” portandodei nostri clienti, studiandone il processo di conservazione e curandone il,utilizzando materiale biodegradibile nel rispetto della nostra filosofia ad impatto zero.Si chiama, in omaggio all’Oasi Zegna. Si basa sui profumi del bosco quindi liquore di larice, di pino mugo, di abete rosso con sciroppi di polline ed acqua di betulla. Ed è quello più gettonato. Inoltre in collaborazione con ilabbiamo gli hopper spray, seimonovarietali di luppolo da nebulizzare sul bicchiere per dare delle sensazioni gusto-olfattive diverse a seconda dell’hopper scelto. Cinque sono di luppolo aromatico tra cui uno affumicato, tutti coltivati in Italia. Il sesto aroma è di fieno, estratto da erbe raccolte sulle Alpi cuneesi. Inoltre il ristorante stellato Casa Vicina ha creato un menu degustazione con i cocktail che abbiamo creato per loro, “una selezione in omaggio a Torino dove il sud incontra il nord, il ponente incontra l’oriente e la tradizione si sposa con il futuro”.