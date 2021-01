Il barman Francesco Pogni scommette sul valore del territorio

Primo Piano del 02 gennaio 2021 | 12:27

Francesco Pogni (foto: newsbiella.it)

, biellese, socio, dal 2006 gestisce ilpoco distante dal centro di Biella. Una passione la sua che coltiva con entusiasmo ogni giorno cercando di migliorarsi. Quest’anno per la prima volta compare tra i candidati del sondaggio, nella categoria Barman.Manca ormai pochissimo alla conclusione del primo dei tre turni del sondaggio Personaggio dell’anno: lunedì 4 gennaio alle ore 12 si fermeranno le votazioni e solo i 12 più votati di ogni categoria accederanno al 2° turno ().Quest’anno bizzarro, con i locali aperti a singhiozzo,! Il Walhalla è un locale serale, abbiamo provato a tenerlo aperto in orario diurno. Per Natale in collaborazione con alcune pasticcerie biellesi abbiamo ideato deiQuasi non ci credevo, una grande emozione. Mi sento onorato di essere inserito all’interno di un simile elenco di professionisti, alcuni dei quali seguo da anni, leggendo i loro scritti, seguendoli nelle manifestazioni. Li considero come i miei maestri.Nonostante le difficoltà ho in programma di aprire un’altra attività, sempre in centro, ovviamente diurna. Continuo ad investire sul territorio perché ci credo e questo territorio, forse poco conosciuto, è in grado di trasmettere calore ed affetto. Lo dimostrano tutti quelli che mi seguono e mi votano nel sondaggio.