Flavio Angiolillo: Bar e ristoranti ripartiranno nel 2022, con la nascita di nuovi business

Nel 2022 si tornerà a lavorare veramente

Il Covid ci ha insegnato a fare business in diversi modi

Il sondaggio? Un confronto sempre utile

? «Lo vedo di un bel colorpastello»., ildelche ha conquistato i, in gara nel secondo turno delPersonaggio dell’anno dell’enogastronomia ( per votare clicca qui ), disegna così ilmondo dellae del«Giallo pastello – sottolinea - perché inizieremo a lavorare a metà anno; inripartiremo zoppicando. Ci riprenderemo lentamente e settembre e andremo poi alla grande nel 2022 quando torneremo a giocare la nostra vera partita. Mai pensato assolutamente di mollare, rimango in pista più convinto di prima».Covid o non covid, Angiolillo fa comunque un'amara. «Ci toccheràper un anno - rimarca - perche abbiamo accumulato nei mesi scorsi, ma questo non mi spaventa, anzi. Una volta superata la fase critica, penseremo e ripenseremo davvero a, a ricercare campi inesplorati. Nonostante tutto, è stato interessante constatare che si può fareanche in altri modi. Due casi su tutti,e l'. Grazie alla, chi ha avuto fantasia, ha resistito».Il sondaggio di Italia a Tavola? Angiolillo commenta: «Causa pandemia, forse, sarebbe stato meglio rinviarlo, ma solo per quest'anno. In tanti non abbiamo potuto lavorare e realizzare i progetti che avevamo in testa. Ilè sempre, aiuta a crescere e a migliorarsi. Spero venga riproposto anche l'anno prossimo».