Barista aggredito per aver chiesto il green pass, tre denunciati nel Pavese

Il gestore di un bar di Stradella (Pavia), in Oltrepò Pavese, è stato picchiato da tre clienti ai quali aveva chiesto di esibire il green pass. L'uomo, un 31enne di nazionalità cinese, è finito all'ospedale: i medici del pronto soccorso del San Matteo di Pavia gli hanno riscontrato diversi traumi al volto.

Tre persone denunciate per l'aggressione di un barista 31enne nel Pavese

Tre denunciati per lesioni e 400 euro di multa per non aver mostrato il green pass

Gli autori del pestaggio, tre giovani secondo quanto riporta La Provincia Pavese, verranno denunciati dai carabinieri per lesioni oltre a essere multati di 400 euro a testa per essersi seduti a un tavolo del bar senza essere in possesso del certificato verde.

Secondo la ricostruzione della dinamica dell'aggressione, quando i tre sono entrati, il barista ha chiesto a loro con cortesia di mostrare il green pass. I tre si sono rifiutati, ordinando al gestore di portare loro da bere. A quel punto il 31enne cinese li ha invitati a consumare al banco o a uscire, altrimenti sarebbe stato costretto a chiamare le forze dell'ordine. I tre si sono alzati e lo hanno colpito con numerosi pugni, prima di andarsene.

La solidarietà della Fipe

A manifestare la propria vicinanza al giovane malcapitato barista è stata la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi): «Quanto accaduto è certamente molto grave e, purtroppo, non si tratta il primo episodio del genere. Ci auguriamo che gli aggressori paghino per questo gesto ignobile e che episodi come questo non si ripetano mai più. Gli esercenti stanno portando avanti le loro attività tra mille difficoltà, anche per favorire il presidio sanitario, e non è accettabile che debbano subire aggressioni di questa gravità».