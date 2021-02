Carmine Mattia Perciballi: Servono studio e dedizione per prevedere le tendenze della mixology

Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 13:30

C

Carmine Mattia Perciballi





onsigliere nazionale e membro della Commissione didattica dell’(Associazione barmen italiana),nelle competizioni di cocktail nazionali e internazionali, tiene Master sulla miscelazione alternativa all’Università di Zacatecas, in Messico, Facoltà di Economia del Turismo,è tra i seideldi Italia a Tavola –dell'enogastronomia e dell'accoglienza - Sezione Barman ( per votare clicca qui) Non nasce come passione ma come esigenza. Era il 17 aprile del 1986 quando aprii ail mio Cocktail Bar. Una novità il bere miscelato non solo per la città laziale ma per le tantissime altre località italiane. La passione, passo dopo passo, mi ha coinvolto nella professione di barman e nell’affascinate mondo del bereDalla mia attività a Frosinone ogni tanto mi staccavo per andare a lavorare all’estero e perfezionarmi nelle lingue (oggi Mattia parla quattro lingue ndr), oltre che nella preparazione dei, ecc… furono le mie principali mete. Città e stili di vita che mi hanno fatto crescere come uomo e come barman. Il Paese che mi è rimasto nel cuore è il, per la sua gente, il contatto umano, i suoi colori. Pensa che ancora oggi tengo dei Master sulla Miscelazione alternativa all’Università di Zacatecas, Facoltà di Economia del Turismo.Tanta, dedizione e amore, altrimenti non si diventa un barman professionista.L’esperienza maturata nell’insegnamento ha fatto sì che nel 2009 prenda vita al’per la formazione dei bartender, al fine di dare un nuovo impulso alla rinascita dellanella Città Eterna e in Italia. Un’Accademia/Laboratorio di insegnamento e sperimentazione.Svegli,, spesso anche laureati. Tutti accomunati da una grande passione per questo mestiere.Senza alcun dubbio il, un cocktail dolce e aspro. Dolce come il mio carattere, ma che nel contempo riserva uno spazio alla rigidità nei confronti delle persone non sincere.Unsopra a del caffè macinato, dove i principi aromatici del caffè ricordano la nostra sveglia mattutina.Vota, un voto per la vittoria. La vittoria dedicata a te che mi voti!