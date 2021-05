Baristi in cerca di ispirazione? Ecco il ricettario di Bonduelle

Pubblicato il 27 maggio 2021 | 17:55

Il Ricettario Ispirazioni Culinarie ripercorre le diverse occasioni di consumo

Ricette per le diverse occasioni di consumo

Al centro i vegetali

Tante idee per tuti i gusti e scelte alimentari

Aperitivo sano e gustoso

Cena che appaga occhio e palato

Pausa pranzo veloce ma di gusto

I vegetali Bonduelle Food Service sono la soluzione ideale per variare ed arricchire i menu

E non dimentichiamo il brunch

, punto di riferimento nel mondo dei vegetali per il fuori casa,. Un nuovo progetto che oltre a proporre, affronta il tema sempre più attuale del food pairing, grazie al prezioso contributo del sommelier Luca Castelletti, che suggerisce il giusto abbinamento dei diversi piatti con vini e birre per esaltare al meglio gli ingredienti e offrire un’esperienza di gusto completa, capace di stupire gli ospiti.Pur con alcune limitazioni, i locali italiani sono pronti per ripartire e il Ricettario Ispirazioni Culinarie ripercorre le diverse occasioni di consumo da poter sfruttare nell’arco della giornata per attrarre clienti, presentandoed esigente, che senza rinunciare al piacere, ricerca un’offerta di qualità, sempre più orientata al benessere., e allo stesso tempo soddisfare le esigenze dei locali che sempre più hanno bisogno di praticità e velocità nella preparazione, di qualità costante e sicurezza alimentare, diOltre a, sia surgelate che ambient, molte Ispirazioni Culinarie per il mondo Bar e la ristorazione veloce vedono protagonisti i tre nuovi finger food della gamma Veggy Passion: Falafel, Snack Basmati, verdure e Cheddar e Snack Spinaci, piselli e provola, golosi snack diversi per forma, gusto e colore, ricchi di verdure di alta qualità, veloci da preparare ed estremamente versatili.Grazie alla loro versatilità e facilità di preparazione, i, l’opportunità più interessante per il bar di attirare la clientela, anche grazie a un’offerta food originale e di qualità. Dimenticato per il momento il buffet a libero servizio, i locali puntano su proposte impiattate, tra finger food, mini insalate e taglieri. Nel Ricettario Ispirazioni Culinarie, tra le oltre 100 proposte,E poi, occasione per trattenere il cliente nel locale anche dopo l’aperitivo, con una proposta più completa e capace di gratificare appieno il palato, come una, accompagnata da un Lagrein rosato altoatesino.Tra i momenti di consumo altrettanto interessanti per i bar e la ristorazione veloce c’è la, per soddisfare ogni tipologia di consumatore: ricette sane, leggere e complete da un punto di vista nutrizionale. Tra le proposte i Tacos con Falafel, tris di peperoni prefritti e salsa Cheddar, da accompagnare con una birra ad alta fermentazione o una aromatica alle bacche.Senza dimenticare il. Un fenomeno che arriva dall’estero, ma che si è largamente diffuso anche in Italia. Tra le proposte all’interno del Ricettario Ispirazioni Culinarie la Buddha bowl di bulgur e quinoa con fave, cavolo nero, lenticchie e gamberi, presentata in abbinamento a un Fiano.Per avere il nuovo Ricettario Ispirazioni Culinarie per il mondo Bar basta registrarsi all’indirizzo e scaricarlo