È Laura Ceccacci la 25ª Lady Drink

A Riccione, presso l’Hotel Corallo, si è tenuta la manifestazione più importante d’Italia del Bartending al femminile, la 25ª edizione dell'ormai storica Lady Drink, che avrebbe dovuto tenersi nel 2021 (prima edizione a Perugia nel 1996 nel contesto di Eurochocolate vincitrice la Toscana Annalia Fontanini, la gara per anni fu ad esclusiva partecipazione delle barlady Aibes, dal punto di vista storico però la manifestazione ha preso spunto dal primo concorso per sole barlady, Donne e Liquori, nato nel 1993 a Genova e chiuso nel 2002 a Napoli, organizzata dall’allora United Distiller’s all’epoca diretta da Angelo Matteucci e il giovane rampante Franco Gasparri a cui subentrò il conte Rodolfo Guidi per alcuni anni, fin quando poi l’azienda diventa Diageo).

Lady Drink è organizzata dall’imponente Danilo Bellucci che da 50 anni è il trait d’union tra tutti i barman Italiani e aziende del settore liquoristico grazie alle sue idee ed invenzioni, tra le quali le manifestazioni 110 e Lode gara dedicata ai Barman degli hotel a 5 stelle lusso, o l’organizzazione di Order of Merit, la nomina e consegna di una onoreficenza a Console dell’ospitalità Italiana del Bartending, rilasciata ad un ristretto numero di Barman Italiani, in tutto ciò il deus ex machina è aiutato da Michele Di Carlo il “Gustoforo” numero 1 in Italia, inventore di Agalia, un liquore Siciliano a base di agave nazionale e botaniche siciliane e da un ristretto numero di collaboratori a lui fedeli da anni.

Lady Drink 2022, le tre vincitrici: da sinistra, Tiziana Sata, Laura Ceccacci e Stefania Nanni

Lady Drink, com'è andata la gara

Ma veniamo alla gara, che ha visto la presenza di 45 barlady provenienti da tutta Italia, da nord a sud alle isole, tutte impegnate in modo professionale nell’ambito del bartending, suddivise nelle 3 categorie classiche di gara, Pre Dinner, After Dinner e Long Drink, da cui sono uscite le tre vincitrici che si sono poi contese in una finalissima il titolo di Lady Drink, realizzando una ricetta inedita, inventata utilizzando i prodotti delle aziende a loro abbinate.

Grazie alla partecipazione delle aziende sponsor che hanno fornito il meglio della dei liquori, sciroppi, soft drinks e distillati prodotti in Italia e nel mondo, le concorrenti sono state abbinate dopo estrazione ad una azienda e con i prodotti di questa hanno elaborato ricette inedite ed accattivanti come è nello stile delle barlady italiane professioniste.

Le associazioni a Lady Drink

La manifestazione ha visto la presenza di una rappresentanza delle tre maggiori associazioni di categoria del Bartending, presenti in Italia: Angelo Donnaloia, presidente di Aibes, Fiorenzo Colombo, in rappresentanza di Abi Professional, guidata dal presidente Bernardo Ferro, e Tommaso Losavio, vice presidente di Fib, in rappresentanza del presidente Massimo Speroni. Inoltre, a suggello dell’amicizia che regna tra i barman, importantissima la presenza del presidente mondiale Iba Giorgio Fadda, il quale ha auspicato in un prossimo futuro un sodalizio tra associazioni che renda ancora più importante e forte il settore del Bartending Italiano.

Abi Professional a Lady Drink

I cocktail premiati

Categoria After Dinner

1° classificata Assoluta

Laura Ceccacci lavoro presso Enoteca Biagioli di Fano (Pu)

Teresa

30 ml. Gin Marconi 42 Poli 1898

05 ml. Liquirizia Amara Casoni

05 ml. Sambuca Casoni

20 ml. Succo di Mela Plose

10 ml. Sciroppo di zucchero Naty’s

30 ml. Purea di lamponi freschi

Cocktail guarnito con un fiorellino edibile e una scorzetta d’arancia

Coppa Cocktail Pasabahce

Categoria Pre Dinner

1° classificata Assoluta

Tiziana Sata lavoro presso Terrazza Cavallotti di Marsala (Tp)

Agron Coffee

30 ml. Agalia Agalia

30 ml. Campari Campari Group

30 ml. Vermouth Carpano Classico F.lli Branca

10 ml. Crema di cacao bianco De Kuyper Pernod Ricard Italia

10 ml. Kahlua Pernod Ricard Italia

Cocktail guarnito con buccia di arancia

Tumbler basso Pasabahce

Categoria Long Drink

1° classificata Assoluta

Stefania Nanni lavoro Pasticceria Nanni Prato

Lady Be

40 ml. Italicus Pernod Ricard Italia

30 ml. Koskenkorva Compagnia dei Caraibi

40 ml. Succo di mela Plose

20 ml. Succo di lime fresco

20 ml. Sciroppo Fiori di Sambuco Naty’s

50 ml. Sparkling alla salvia fatto con sifone

Cocktail guarnito con salvia, mela, lime, fiori edibili

Tumbler alto Pasabahce

Al termine della competizione, la giuria, composta da Danilo Bellucci, Michele Di Carlo, Giorgio Fadda e Roberto Pellegrini, padre di Federica e noto barman veneziano, ha decretato la vincitrice assoluta. Il premio è andato a Laura Ceccacci, dell'Enoteca Biagioli di Fano (Pu) con il suo “Teresa”.

Laura Ceccacci