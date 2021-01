Carola Abrate, barlady pluripremiata: «Nuovi cocktail e progetti futuri»

Primo Piano del 03 gennaio 2021 | 12:35

Carola Abrate



, torinese, fa parte della grande famiglia de, un locale must di Torino in Piazza Vittorio. Giovane, ambiziosa con un percorso professionale ricco di successi. Seconda classificata al, categoria Bartender dell’anno, e terza classificata nel 2019. Finalista italiana della, tre le più prestigiose competizioni internazionali dedicate alla miscelazione, concorso al quale prendono parte i bartender di tutto il mondo. E molti altri. Prima del lockdown era ladell’enogastronomia e dell’accoglienza. Mancano pochi giorni al termine del 1° dei tre turni del sondaggio: per passare al turno successivo bisogna classificarsi entro i primi 12 in ciascuna categoria. Il 1° turno si concluderà alle ore 12 di lunedì 4 gennaio 2021.Un onore e uno stimolo far parte del sondaggio insieme ad altri amici e colleghi del settore, soprattutto in questo momento “particolare” per tutti.Ad oggi sto stimolando la mia mente per cercare di mantenerne la creatività e la positività: medito, mi rilasso, studio nuovi cocktail e progetti futuri, mi dedico a vecchie e nuove passioni; ho comprato una chitarra per imparare qualcosa di nuovo, per esempio! È un momento in cui credo fortemente nell’“hic et nunc”: mi concentro sul presente, senza mai perdere l’interesse nello studiare ingredienti nuovi, spezie, storie, emozioni. Tutto questo mi sta dando la possibilità di pensare anche a nuovi drink!Se fossi un cocktail, mi immaginerei sicuramente un Margarita: è versatile, bevibile a qualsiasi ora, saporito, salato, un po’ aspro, equilibrato. È la metafora perfetta per me!