Bruno Vanzan per 958 Santero. Obiettivo: pensare a una nuova mixology

Pubblicato il 20 febbraio 2021 | 09:38

B

Bruno Vanzan





Vanzan e il catering più grande del mondo

Barman più seguito sui social in Europa

Un nuovo capitolo nella storia della mixology

, uno deiitaliani più apprezzati e celebrati al mondo, ha siglato unacon 958 Santero , l’azienda piemontese che produce spumanti. «Per noi un ulteriore passo avanti verso la messa a punto di un nuovo racconto dei nostri prodotti, proiettati nel mondo della, quella italiana, che fa scuola nel mondo con i “numeri uno” come Bruno Vanzan» è il commento di, presidente del Gruppo Vitivinicolo che ha vigneti e Cantine a Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo.Da parte sua Vanzan, in quindici anni di carriera, vanta partecipazioni in importanti trasmissioni tv di successo e collaborazioni di alto profilo. Nel 2019 ha realizzato ilpiù grande del mondo per Amway a, dove con il suo team ha servito 10mila cocktail in 45 minuti. Ha anche firmato due esclusive ricette per la più famosa compagnia aerea mondiale:Inoltre, con oltre 500milacomplessivi sui suoi canali social, Bruno Vanzan è il barman più seguito d’Europa suiCome si concretizzerà la collaborazione con 958 Santero? «Stiamo valutando le iniziative da realizzare insieme. Sono certo fino d’ora che saranno di grandissimo impatto e segneranno ladella nostra azienda e anche del mondo della» ha dichiarato Gianfranco Santero.Tra i progetti che vedranno partner 958 Santero e Bruno Vanzan ci sarannostudiate appositamente per esaltare le caratteristiche uniche di 958 Santero Mix, il nuovo e innovativo Aperitivo firmato da 958 Santero. Inoltre, sono in cantiere partnership per eventi e collaborazioni a iniziative da attuare nel mondo della mixology.