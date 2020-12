Il Covid penalizza i cocktail bar Marina Milan: Ma noi non molliamo

Primo Piano del 29 dicembre 2020 | 12:30

Marina Milan





efinita da molti tecnici la “ lady del bere miscelato ”,è titolare condel, un brew pub a Pinerolo (To). Volto noto nel sondaggiodi Italia a Tavola, vincitrice nel 2017, di cui ricorda con piacere ed ancora tanta emozione la giornata della premiazione. È candidata anche quest'anno, alla).Quella del 2017, come tutte le vittorie ha contribuito ad aumentare lae, soprattutto in questo periodo, la fondamentale voglia di “”.”, per esorcizzare il momento, prendendo spunto da una canzone diIl nostro è un locale che, con le nuovedobbiamo chiudere quando prima aprivamo. Come tutti ci siamo adeguati, rispettando le distanze. Purtroppo non posso trasformare un cocktail bar in una caffetteria. Abbiamo anticipato l’orario dell’, 120 minuti felici dalle 16 alle 18. Per il periodo prenatalizio abbiamo anche organizzato il. Tutto questo per dare un segnale, noi ci siamo e non molliamo, anche con tutte le difficoltà.