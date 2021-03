Flavio Angiolillo: Con i locali chiusi investo nella produzione di distillati

Pubblicato il 20 marzo 2021 | 11:41

D

Flavio Angiolillo (Fonte: flawless.life)

Dei 5 locali solo il Backdoor 43 è aperto con il take away (Fonte: flawless.life)

iamo la parola a, uno che di mestiere non fa solo ile ilma anche l’equilibrista: capace di tenere il piede in sei scarpe, avendo fatto partire ben(1930 Speakeasy, Backdoor 43, Barba, Iter e Mag Café), nonché unaI miei locali sono chiusi tutti tranne uno, aperto fino alle 18: è il, in Ripa di Porta Ticinese, che è pensato per il. Gli altri locali non possono funzionare perché sono spazi da vivere, senza eccessive restrizioni.No, non posso . Chi lo vuol fare lo faccia, ovviamente, ma è unamolto. Credo che una misura così forte non vada imposta, anche perché alcune persone vedono il vaccino come un rischio. Altra cosa è il passaporto vaccinale : se vuoi andare in un determinato posto è una tua scelta. Preparati, dunque, prima di andarci.Se continui a lavorare non puoi non accettarlo. Noi in tutti questi mesi diabbiamo lavorato sapendo a che cosa andavamo incontro, e abbiamo anche visto gente intorno a noi che venivaPer il momento non è in programma. Non ci ho ancora riflettuto, né le autorità sanitarie mi hanno chiesto di cominciare a prepararmi. E credo sia opportuno dare la priorità a persone più fragili di me: io a confronto sono abbastanza giovane.Noi fortunatamente siamo già attivi: produciamo anche, e stiamo investendo in questo le energie. Qualche progetto per il futuro c’è, ma è ancora presto per parlarne. L’importante è continuare a impegnarsi, non stare fermi, perché chi si lamenta è perduto. Io sono responsabile di altri dipendenti: se comincio a essere negativo io, figuriamoci gli altri.