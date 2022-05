Giovani e lavoro, la formazione non basta: bisogna avere passione

Vorrei affrontare un tema tanto attuale quanto delicato: la difficoltà, oggi più che mai, di reperire personale qualificato nei locali e nelle strutture alberghiere. Il nostro è un lavoro difficile, dove è necessario sacrificarsi per ottenere delle soddisfazioni. Turni, orari, rapporti con colleghi e superiori non sono sempre di facile gestione e mi rendo conto anch'io che per coloro che sono alle prime esperienze le privazioni spesso sono maggiori delle gratificazioni.

Purtroppo troppo sovente i giovani pretendono, invece, di ottenere tutto e subito, senza rendersi conto che il cammino verso la gloria sarà intenso e doloroso; mancano di volontà di sacrificio e abnegazione. Inoltre, spesso le scuole alberghiere dedicano poco tempo alla "pratica" sul campo, fondamentale per applicare la propria professionalità nel settore. I lavori stagionali, infine, ora non sono più retribuiti adeguatamente: le giornate lavorative sono sempre più lunghe e, di contro, i contratti e le retribuzioni non adeguati.

Anche gli appartamenti dove alloggiare non corrispondono più ai canoni di una volta e può capitare di dover condividere un appartamento con altri colleghi fuori sede, con una serie di posti letto posizionati ovunque.

La somma di tutte queste criticità porta a uno scompenso domanda/offerta di personale preparato. Mi appello in particolare ai giovani: ci vuole passione per intraprendere questa carriera, non solo competenza, bensì quella "voglia di fare" che sgorga dal profondo e che ci spinge a tenere alta la categoria.

Noi di Abi Professional siamo costantemente al vostro fianco per supportarvi con consigli, iniziative e masterclass dedicati alla formazione del personale.