Joy Napolitano bar manager del Chapter Roma. Obiettivo: puntare sui sapori vicini

Pubblicato il 01 maggio 2021 | 12:58

I

Joy Napolitano

La filosofia di Napolitano

Puntare su materie prime del territorio

Novità 2021: la terrazza sul tetto

come nuovo bar manager econ vista sulla Città Eterna.«Dopo la prima apertura del 2019 - dichiara, direttore del pluripremiato Hotel Chapter Roma - il 2020, nelle nostre intenzioni, doveva essere l’anno del Food&Beverage. Purtroppo le straordinarie circostanze che ci siamo trovati ad affrontare hanno rallentato i nostri progetti. Dopo aver già posizionato il bar a un livello molto alto, grazie anche ai vari premi ricevuti come quello della Condé Nast Hot List e il premio Best Urban Hotel di Wallpaper, la scelta di Joy Napolitano come bar manager del Bar del Chapter Roma rappresenta per noi il segno di questa precisa continuità nella ricerca dell’eccellenza della mixology del nostro bar».«Sulla scia del lavoro fatto nel 2020 - conclude il direttore - volevamo donare al pubblico romano e internazionalee uno sguardo sempre rivolto alle nuove frontiere della miscelazione. Il nome di Joy Napolitano è stato un accostamento quasi naturale, vista anche la similitudine fra il suo profilo e lo stile del nostro hotel, rock e fuori dagli schemi».Classe 1980,, dai pub alle discoteche fino agli speakeasy. Una conoscenza del settore che gli permette di creare una propria identità chiara, perfettamente riassunta dalinsieme al collega Matteo Siena. Cura per il cliente, attenzione al dettaglio, equilibrio fra classicità e ricerca, uniti a una sempre presente coscienza ambientale sono gli elementi fondanti della sua filosofia di bar.Proprio per questo Joy Napolitano sottolinea come nella nuova identità del Bar del Chapter Roma «, vicini a noi e riconoscibili, esaltati attraverso l’utilizzo di diverse tecniche».Tecnologia che, per il nuovo bar manager, non deve mai rappresentare un vincolo, «bisogna uscire dal luogo comune che il concetto di laboratorio sia esso stesso il bar: un laboratorio non è nient’altro che un espediente utile per la miscelazione, alla quale faccio riferimento, uno strumento».: questa quindi la filosofia del nuovo bar del Chapter di Roma.Le novità 2021 previste per il Chapter Roma non riguardano però solo la nuova guida del bar. Come sottolinea il direttore Jacopo Arosio «Stiamo lavorando da mesi a un nuovo asset,. Malgrado l’incertezza dovuta alle varie misure di distanziamento, siamo certi che questa terrazza sopra i tetti di Roma potrà aiutarci nel sentirci più uniti. Abbiamo lavorato su un concept molto particolare per il rooftop, tenendo sempre in considerazione una parte molto importate della filosofia dell'hotel, che è quella del design. Questo rooftop avràe sarà molto interessante il concetto di food, creato appositamente per questa terrazza».Per informazioni: www.chapter-roma.com