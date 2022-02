Sulla terrazza del Les Etoiles si impara l'arte della miscelazione guardando San Pietro

Un luogo di ritrovo e un salotto all'aria aperta sui tetti di Roma, dove tutti, dai clienti affezionati ai cultori della miscelazione, fino a chi della mixology ne fa una professione, possano trovare un punto di riferimento per il buon cibo ma soprattutto per il buon bere. È questa l'idea alla base della seconda edizione di "Formazione e aperitivo sui tetti di Roma", organizzata da Riccardo Marinelli, ex bar manager di Jerry Thomas, celebre speakeasy della capitale.

Formazione e divertimento in una location esclusiva

L'iniziativa promossa da Marinelli unisce l'aspetto formativo, completamente gratuito e rivolto sia agli addetti ai lavori sia ai semplici amanti del mondo dei cocktail, con la parte conviviale dell'happy hour in una location tra le più suggestive di Roma: la terrazza del Les Etoiles, per la quale Marinelli cura e supervisiona l'intera offerte del beverage, che si trova all'ultimo piano dell'hotel Atlante Star, quattro stelle lusso a pochi passi da San Pietro.

Due masterclass con Premium Spirits Ita

Sulla terrazza Les Etoiles si terranno le due masterclass di "Formazione e aperitivo sui tetti di Roma". Entrambe saranno pomeridiane, dalle 14.30 alle 17.30, e completamente gratuite. Seguirà poi l'aperitivo in terrazza con una drink list studiata ad hoc per la serata da Marinelli, i bartender del Les Etoiles e gli special guest. Il tutto si svolgerà in collaborazione con grandi nomi e brand del settore alcolico tra cui Premium Spirits Ita.

Si parte lunedì 21 febbraio

Lunedì 21 febbraio Marinelli ospiterà Federico Tomaselli per Premium Spirits Ita, che per l'occasione ha selezionato Ron Barceló Organic, Tequila Corralejo Blanco e Famous Grouse Smoky Black. Tomaselli proporrà una degustazione con un tasting dei prodotti della gamma associati a una drink list da scoprire anche nel corso dell’aperitivo che seguirà alla masterclass.

Riccardo Marinelli al lavoro

Si replica il 15 marzo con Rossi D'Angera

Il secondo incontro è in programma martedì 15 marzo e vedrà protagonista la storica Distilleria Rossi D’Angera, che quest’anno compirà ben 175 anni. Tra le più antiche aziende del settore in Italia, Rossi D’Angera approderà a Roma e proprio sulla terrazza di Les Étoiles, con un tour che la vedrà impegnata nel corso dell’anno in 20 tappe in giro per il Paese. Durante la masterclass, Riccardo Marinelli affiancherà Fabio Bacchi, tra i più influenti personaggi della bar industry italiana; insieme analizzeranno i prodotti della Distilleria e Marinelli creerà un percorso di cocktail studiati appositamente per la masterclass e che andranno a comporre l’esclusiva drinklist della serata.

Per prenotarsi alle Masterclass basterà mandare una mail scrivendo all’indirizzo riccardo.marinelli@yahoo.it.

Informazioni e prenotazioni per l’aperitivo in terrazza allo 06 686386