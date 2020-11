Pranzi e cene d’autore a casa: le "collezioni" degli chef

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 10:42

I ristoratori les Collectionneurs, da nord a sud, propongono l’asporto ed effettuano le consegne a domicilio

Eugenio Boer

Morelli a Milano e Pomiroeu a Seregno (Mi)



Giancarlo Morelli. Foto: Giovanna Hoang

Enrico Marmo. Foto: Marco Becchi

Andrea Incerti Vezzani. Foto: Bruno Giacomo

Massimo Spigaroli

Gianluca D’Agostino

on io condiper la pandemia anche glidi, ladi ristoratori, albergatori e viaggiatori che condividono il gusto per il viaggio, presieduta da, puntano su originalida gustare nella riservatezza delle proprie case grazie ai servizi di delivery e di take away Esempi didellas’intrecciano in inediti menu messi a punto per allietare le tavole di casa e conquistare i palati più esigenti anche tra le mura domestiche.Ecco ladei ristoratori les Collectionneurs che, da nord a sud, propongono l’asporto ed effettuano le consegne a domicilio.Lo chefe la compagna, responsabile di sala, deliziano le tavole dei milanesi con [bu:r] a casa, un originale format di ‘Gastronomia 4.0’. Una selezione diispirati allaculinariapensati ad hoc per essere gustati a casa seguendo semplici indicazioni per completarne la preparazione o l’impiattamento.L’offerta del menu spazia dalle paste fresche, a piatti di carne come il bollito, le costine laccate o il vitello tonnato, a delizie come la focaccia nera, i mondeghili e i macaron di piccione. Il servizio die diè attivo dal venerdì alla domenica solo per cena.Sono due le opportunità d’asporto che lo chefpropone per gustare le sue specialità nella privacy della propria abitazione.Per stuzzicare i palati, anche quelli più esigenti, lo chef Morelli ha messo a puntoproposte diche prevedono un’ampia scelta di piatti, dagli appetizer ai dolci, dai sapori più tradizionali a quelli più contemporanei, pronti per essere consumati nell’apposito, oppure tramite specifiche indicazioni, si potrà procedere in autonomia al completamento della preparazione del piatto. Il servizio take away è disponibile tutti i giorni a pranzo e cena.È dalle le colline e dei vigneti delle Langhe, Patrimonio mondiale dell’Unesco, che circondano l’Osteria dell’Arborina Relais che lo cheftrae ispirazione per la sua cucina gourmet-piemontese, e che da oggi, propone anche in un’inedita versione “”.La tavola di casa diventa così il punto di incontro di alcune specialità che lo chef Marmo ha selezionato per essere gustate in convivialità, come le tagliatelle fresche, i plin ripieni di fonduta, il patè di fegatini di pollo e coniglio alla piemontese, senza dimenticare i dolci più classici come la torta di rose o di nocciole e avena. E per un perfetto abbinamento, a disposizione una ricca carta die preziosi consigli del sommelier. Il serviziosono disponibili dal venerdì alla domenica solo per la cena.È nella quiete della campagna che circonda Reggio Emilia che lo chefdà vita al suo “”, una cucina creativa contemporanea che rende omaggio allaIngredienti del territorio e dell’orto della tenuta caratterizzano ogni percorso degustazione, ed è seguendo questa filosofia che lo chef Incerti Vezzani e la moglie Marcella hanno ideato ladi, semplici e dai sapori ben definiti, da gustare a casa come ad esempio: la pasta fresca e ripiena, il minestrone di verdure autunnali, le giardiniere sott’olio e sotto aceto, secondi di carne e pesce. I servizi di delivery e take away sono disponibili dal martedì alla domenica.Tra le mura cinquecentesche dell’antico relais nel cuore della Bassa Parmense, sono custodite le bontà che lo chefe il fratello, hanno selezionato per imbandire le tavole meneghine.Daidi propria produzione (con oltre 150 anni storia) tra i quali spiccano il rinomato culatello di Zibello, il salame Spigarolino, le tipiche coppe parmensi, ai vini dell’azienda agricola del relais, ampia è la scelta delle specialità dei fratelli Spigaroli, che grazie al servizio di, riempiranno le case dei milanesi di sapori e profumi irresistibili.L’eccellenza della cultura gastronomica campana interpretata dallo chef, da ben dieci anni ai fornelli del Ristorante Veritas di Napoli, diventa oggi una cucina espressa da gustare a casa.Lo chef D’Agostino ha racchiuso in un ricco menu alcunicome la linguina con friarielli, tartufo nero e baccalà e il pollo arrosto con salsa di papaccelle e club sandwich e altre specialità impedibili come il gateau di patate o il baccalà. Il tutto sarà consegnato in una elegante box personalizzata con le indicazioni per servire la meglio ogni portata. I servizi di delivery e take away sono disponibili dal martedì al sabato solo per cena.