Il ristoratore Cerioni: «I politici indossino per un giorno la giacca da cuoco per capire i sacrifici»

26 novembre 2020

La lettera a cuore aperto di Flavio Cerioni





Vita di sacrifici che rischia di essere vanificata

Regole che devono essere rispettate da tutti

Un lavoro fatto di sacrifici mentali e fisici

Resta solo l'asporto, ma lo si fa con grande cura

n questi giorni di blocco dell’attività, con lo spazio solo per consegne a domicilio e prendi e porta a casa,, del ristorantedi Fano, nel settore da tanti anni, ha scritto qualche riga frutto di pensieri e idee con cui si confronta da tempo.«Faccio parte di quella categoria diper i quali sono stati ideati i. Molti di noi li chiamanoperché realmente si tratta di pochi spiccioli che comunque, in questo momento, non abbiamo la possibilità economica di rifiutare. Non possiamo rifiutare, in queste condizioni , nemmeno un centesimo, perché molti, troppi di noi come il sottoscritto, rischiano di rendere del tutto vani idi una vita intera».«E tutto questo rischia di farci sentire moralmente dei, soprattutto agli occhi dei nostri figli e dei nipoti ai quali stiamo negando quella possibilità di sognare, e di credere in nuove e migliori opportunità, che invece hanno offerto a noi i nostri padri e i padri dei nostri padri».«Non ho mai pensato che le soluzioni ai nostri problemi passino per ribellioni e esternazioni gratuite che piacciono solo alla stampa locale, avida di colore e di notizie scioccanti. Continuo a credere, comee come ristoratore, che vadano rispettate le. Però devono essere le regole di un gioco trasparente, dove a non possiamo essere sempre e solo noi ».«O le regole di un codice stradale che preveda per noi solo il semaforo rosso e lo stop, mentre altri possono sfrecciare a tutta velocità. Le regole, nel male e nel bene, devono essere uguali per tutti. Dopo che tutto questo sarà passato, perché prima o poi passerà, vorrei riuscire, un giorno, a ospitare nel mio ristorante un, non importa di che colore. E vorrei che potesse lavorare con noi con i nostri stessi, dalla mattina presto a notte fonda».«Vorrei fargli indossare lafin da quando si iniziano a pulire le prime verdure fino a quando viene l’ora di uscire in sala per ricevere i complimenti per i piatti e, a notte fonda, si sparecchia prima di chiudere. Vorrei che venisse a fare la spesa e controllasse con me, tasse, costi, oneri, contributi, mettendoli tutti in fila e facendo la somma di una giornata di lavoro».«Credo che se un politico intelligente e attento vivesse realmente sulla sua pelle, attimo per attimo, ledi questo bellissimo mestiere che noi facciamo tutti i giorni, potrebbe tornare alla sua scrivania più consapevole e più utile a tutti noi e all’intera collettività».«Mi si lasci dire, senza alcuna retorica, che il nostro è unstupendo ma anche molto duro, fatto dimentali e fisici, che adesso – ora che siamo pressochè fermi, ora che stiamo vivendo in questa dolorosa e pericolosa sospensione - è gravato anche dalla sensazione e dalladi precipitare e dal senso di incomprensione di una politica incapace di mettersi nei nostri panni e di comprendere realmente i nostri veri problemi, che ormai riguardano la nostra stessa sopravvivenza come imprenditori».«Per questo vorrei che un politico, un giorno, venisse a trovarmi con il coraggio e la voglia di indossare, in tutti i sensi, la giacca da cuoco. Per avere, almeno io, la sensazione che esiste ancora qualcuno capace di capire cosa stiamo facendo e con che cosa stiamo confrontandoci in questo momento così difficile».«Non voglio aggiungere altro. Ma colgo l’occasione per abbracciare colleghe e colleghi che, come me, stanno preparando piatti dacon la stessa cura di quando hanno la. Anche questo è un modo per fare onore al nostro bellissimo lavoro».