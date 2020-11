Cene, corsi di cucina, asporto e delivery: ecco i regali di Natale firmati Claudio Sadler

Pubblicato il 29 novembre 2020 | 15:30

C

Claudio Sadler

Menu stellato per le feste a casa

Trancio di foie gras con uvetta e noci, mostarda di rapanelli e zucca (300g. €50 e 600g. €100)

Insalata di astice al vapore con carciofi stufati e sughetto di maggiorana € 30

Insalata di cappone cotto a bassa temperatura con vinaigrette di mandorle, melograno e raspadura €24

Plin di topinambur al tartufo nero €21

Cappelletti di tre carni in brodo di cappone €20

Cappelletti di tre carni con crema di Grana Padano 24 mesi €20

Petto di cappone tartufato con purè di patate €30

Baccalà al Franciacorta con funghi morchelle e purè di ceci €30

Guancia di vitello al Buttafuoco, funghi misti e purè di patate €30

Filetto di branzino in crosta sottile di pasta strudel con carciofi e salsa al pesto di basilico €33

Panettone Sadler €40

Pandoro Sadler €30

Cene regalo per quando di potrà di nuovo festeggiare

Menu pesce - menu degustazione composto da 6 portate Costo: 120€ per persona, vini esclusi;

Menu #Tradizione&Innovazione - menu con accostamenti audaci che punta, con le sue 5 portate, ad avvicinare anche i giovani alla cucina stellata Costo: 110€ per persona, vini esclusi.

Menu degustazione con abbinamento di vini inclusi – costo 70€ o 80€ per persona;

Menu Tandem, ideato per 2 persone con una selezione di antipasto, primo, secondo e dessert. Valido dal lunedì al giovedì a pranzo e a cena per un costo di 100€ o 130€ a coppia, in base alla variante scelta.

Corsi per imparare i segreti del mestiere

osa(ma anche regalarsi) aa un? La risposta arriva dal bistellato che firma le sue proposte natalizie:di cucina, oltre adIn occasione delle festività 2020, Sadler ampia, infatti, il suogourmet www.sadler.it/shop con nuove proposte di cene e corsi di cucina regalo, oltre a piatti sfiziosi perfetti per accompagnare i momenti di festa in famiglia.Si parte daldelleche sarà disponibile dal 3 dicembre e ordinabile da asporto, direttamente presso la trattoria moderna, o con consegna a domicilio nella città di Milano e hinterland. Questi i piatti tra cui scegliere:Ai piatti acquistabili sullo shop si aggiungono ledello chef di Cosaporto.it attivo tutto l’anno su Milano, e l’e-commerce sadler-shop.com dove sono in vendita i dolci della tradizione comee praline, recapitabili in tutta Italia e all’estero. Per quando potremo tornare a festeggiare insieme, sono disponibili ledelI menu acquistabili per un’esperienza al ristorante stellato sono:Per provare, invece, la proposta di Chic’n Quick, trattoria moderna di Sadler, sono disponibili 2 differenti proposte:Tutte le cene sono utilizzabili per sei mesi dalla data d’acquisto, previa prenotazione nel ristorante prescelto.Per tutti coloro che, invece, amano la cucina d’autore e voglionoi “del mestiere”, sono disponibili idi cucina regalo da effettuare presso il ristorantedi Milano. Un modo per professionisti e appassionati di affinare la propria tecnica culinaria e vivere l’atmosfera di una vera e propria brigata di cucina.Il corso, della durata di 4 ore, permette di creare un menu di 4 portate (antipasto, primo, secondo e dolce) seguendo le ricette e i consigli dello chef. Terminato il corso, ogni partecipante puòilpreparato, scegliendo di farsi accompagnare da 2 ospiti e cenando insieme presso il ristorante. Costo: la partecipazione al corso ha un costo di 200€ a persona a cui, volendo, si aggiungono le 100€ a persona per ciascun ospite invitato. Per rendere ilancora più speciale, ild’acquisto del corso, normalmente stampabile, può essere abbinato a un elegante cofanetto con grembiule autografato e una versione dell’invito in carta pregiata, da ritirare direttamente al Ristorante. Durata del voucher: 1 anno dalla data d’acquisto.Infine, per lasciare libertà di scelta al destinatario del regalo, c’è la possibilità di regalare unautilizzabile sia al Ristorante Sadler sia da Chic’n Quick con tagli che partono da 50 € fino a un massimo di 150 €. Durata del voucher: 6 mesi dalla data d’acquisto.