Ambasciator porta buona cucina italiana: Enrico Derflingher a Varsavia

Pubblicato il 30 novembre 2020

Enrico Derflingher

La cucina di Derflingher nelle case di 7 milioni di spettatori polacchi

Marcin Soból, presidente Euro-Toques Polonia, con Enrico Derflingher

Il futuro nelle mani dei giovani cuochi

Nelle maggiori città polacche ci sono oltre duemila ristoranti che offrono cucina italiana. Nella foto: Varsavia



In Polonia tutti pazzi della cucina italiana

Le Prugne della California

non ferma la valorizzazione, oltre che la passione, della cucina italiana nel mondo. E così, in occasione della quinta, non potendo celebrarla neichiusi per le restrizioni, si trovano valide alternative., ambasciatore italiano a, ha puntato tutto su, presidente di Euro-Toques Italia , già campione del mondo degli chef nel 2008 e cuoco della Famiglia Reale inglese, della Casa Bianca e di Giorgio Armani a Tokyo.ha portato a Varsavia tutto il suo sapere e i piatti iconici della sua cucina prima in lunga intervista sul maggiore quotidiano polacco, la Gazeta Wyborcza, e poi nella trasmissione televisiva Dzien dobry Tvn.Durante la, seguita da oltre 7 milioni di spettatori, Derflingher ha invitato i polacchi a fare attenzione alla vera cucina italiana e alla autenticità deie ha cucinato il famoso risotto Regina e laal. La sera Derflingher ha cucinato invece per 12 fortunati commensali nella residenza privata dell’ambasciatore.Durante la sua permanenza, Derflingher non ha dimenticato le “future leve” della cucina, parlando in un, moderato dal direttore dell’Istituto italiano di cultura, agli studenti e ai docenti dellala più importante scuola di cucina di Varsavia.L’obiettivo è diffondere la: «Come Euro-Toques stiamo portando avanti alun’importante battaglia perché ciascun prodotto in vendita abbia unche consenta di rintracciare l’origine dei prodotti», ha sottolineato Derflingher.A fargli eco l’ambasciatoreche ha sottolineato come «la nostra cucina è la più amata dai polacchi dietro soltanto a quella locale. Nelle maggiori città polacche ci sono oltreche offrono, ma soltanto una piccola percentuale è di proprietà italiana. Proprio per questo la Settimana della cucina italiana è tradizionalmente dedicata a una "funzione pedagogica" per elevare il livello di. Quest’anno, per via del Covid, abbiamo pensato di usare i media per raggiungere le famiglie polacche».Derflingher ha chiuso la visita a Varsavia con un lungo confronto con un gruppo di delegati die il presidente Euro-Toques Polonia, con l’obiettivo di sviluppare nuoveper il 2021 e una chiacchierata con, direttore generale dell’di Varsavia, una delle più prestigiose residenze di tutto l’est Europeo, autentico portavoce dell’accoglienza nel mondo.