Cuochi e ristoratori a Firenze donano 6mila piatti alla Caritas

Pubblicato il 31 dicembre 2020 | 13:07

Al centro, Eugenio Giani e Aldo Cursano

n occasione dell’ultimo giorno dell’anno, nel capoluogo toscano è stato allestito un pranzo in cui gli chef hanno preparato. È il regalo che hanno ricevuto oggi gli ospiti della mensa della. A compiere il gesto solidale sono stati i cuochi e i ristoratori toscani nell’ambito dell’iniziativa “”, lanciata a livello nazionale da. L’obiettivo: ricordare che, seppure ristoranti e pizzerie siano ancora chiusi a causa dell’emergenza Covid, non lo sono i cuori degli imprenditori del settore, pronti aOltre che a Firenze, l’iniziativa si è svolta in contemporanea in altre dieci città italiane . Nel capoluogo toscano la consegna dei 500 chili di pasta necessari a preparare il pranzo, poi elaborato dagli chef fiorentini guidati da, è avvenuta alla presenza del presidente della Regione Toscana, degli assessori del Comune di Firenze al Welfaree alle Attività produttive, oltre che dei presidenti di Fipe Confcommercio Toscanae del Dipartimento Solidarietà Emergenze della Fic Toscanae del direttore di Confcommercio Toscana. A riceverli, il presidente della Fondazione Solidarietà Caritas Firenze«Guanti, mascherine e fornelli accesi, questo Capodanno per gli ospiti della mensa Caritas diocesana di Firenze sarà speciale grazie alla solidarietà di tanti cuochi che nonostante le difficoltà che stiamo vivendo si sono messi a disposizione per condividere il loro tempo e aiutare i più bisognosi», ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, «un buon auspicio per cominciare con il giusto passo il 2021».«Non poteva esserci iniziativa più bella per chiudere un anno difficile come questo - hanno detto l’assessore al Welfaree l’assessore alle attività produttive- in cui la pandemia ha avuto effetti molto pesanti a livello sanitario ed economico, anche nella nostra città. Nonostante le enormi difficoltà che il settore della ristorazione si trova a vivere, è lodevole la reazione di tutti coloro che, anche con questa iniziativa, dimostrano una grande forza e non si arrendono, ma anzi si danno da fare per aiutare le persone più fragili, che con la crisi hanno visto peggiorare la propria condizione di vita. Questa iniziativa - hanno continuato gli assessori - è l’ulteriore dimostrazione del grande cuore solidale della nostra comunità, della quale fanno parte donne e uomini sempre pronti a tendere una mano ai cittadini meno fortunati, uomini e donne che contribuiscono ad accrescere la bellezza di Firenze e che ci rendono orgogliosi».Fine modulo«Mettere le persone a tavola per noi è un atto d’amore, che con questa iniziativa si apre alla solidarietà in un anno decisamente da dimenticare», ha sottolineato il presidente di Fipe-Confcommercio Toscana, che di Fipe è anche vicepresidente vicario nazionale, «dal cibo passano i più alti valori della nostra cultura, improntata all’accoglienza. Uno stile italiano di vivere e di fare socialità che tutto il mondo ci invidia, ma che in questi mesi è messo a durissima prova. Le chiusure forzate dei nostri locali, senza riscontri scientifici sull’impatto della ristorazione nella curva dei contagi, sono una ferita aperta perché mettono a rischio estinzione un’intera tradizione del “fuori casa”, oltre alle nostre imprese - oltre 21mila in Toscana - e all’occupazione. Ma noi ci siamo: chiusi al pubblico, ma pronti ad aprire il cuore!».«Il 2020 è stato un anno terribile che ci ha tutti impoveriti economicamente ed umanamente. La nostra categoria è stata fortemente vessata, ma questo non ferma la nostra voglia di dare», conferma il vicepresidente dell’Unione Regionale Cuochi Toscani, nonché presidente dell’Associazione Cuochi Fiorentini,. «Sappiamo che le Caritas diocesane hanno raddoppiato il numero degli utenti ed anche persone che un tempo non avrebbero avuto necessità devono oggi rivolgersi a loro per un supporto. Ci hanno chiuso i ristoranti, ma i nostri cuori continuano a vivere! Il nostro è certo un piccolo gesto simbolico, ma per fortuna non siamo i soli a donare ciò che è possibile a quanti, in questo momento, hanno bisogno di aiuto. Chiunque un giorno potrebbe trovarsi nei loro panni».