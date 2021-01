Alessia Uccellini, architetto del gusto: «Amo la cucina del passato»

Primo Piano del 01 gennaio 2021 | 12:34

Alessia Uccellini (foto: saturnonotizie.it)

Ristorante Fiorentino

, candidata nella sezione Cuochi del sondaggio Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza, guida insieme al fratello Alessandro il, il più antico di(Ar), con oltre due secoli di storia alle spalle., alla quale è legatissima, Alessia ha anche ottenuto una serie di prestigiosi riconoscimenti grazie alla cura che mette in ogni piatto, esaltando in pieno la tradizione gastronomica locale.Manca ormai pochissimo alla conclusione del primo dei tre turni del sondaggio: lunedì 4 gennaio alle ore 12 si fermeranno le votazioni e solo i 12 più votati di ogni categoria accederanno al 2° turno ().Sono nata nel ristorante di famiglia che era ed è anche la nostra casa. Cresciuta da mamma, nonna e zie fra mattarelli, spianatoie, padelle, braci e girarrosti. Ma... quando da sola all’università mi sono resa conto di avere grande nostalgia di quel mondo magico di pentoloni e sapienza antica. Non avevo mai cucinato nel ristorante perché c’era chi lo faceva e io, credo anche che mia madre tentasse di tenermi lontana dal sacrificio e dalla fatica che il lavoro nel ristorante richiede. Ho cominciato cucinando per me ed è stato come se lo avessi sempre fatto, come se lo avessi imparato per osmosi, vedendo ripetere quei gesti milioni di volte. Così nei fine settimana tornavo a casa per aiutare nel lavoro al ristorante e per guadagnarmi gli studi universitari. Oltre alla sala, in orari improbabili imparai i, da lì poitramandate senza quantità e mai scritte prima, se non in appunti per occasioni speciali e in modifiche a lapis nell’Artusi, la bibbia della bisnonna Rosa. Il resto è avvenuto tutto per necessità.La risposta a questa domanda è “non lo so”, vado rincorrendo le emergenze quotidiane, cercando di fare “pressappoco” tutto, ma il pressappoco del “tutto e bene che non sta bene assieme”.. La professione di architetto l’ho abbandonata quando ho deciso di tornare a casa... ma quel 110 e lode, bacio accademico e dignità di pubblicazione della tesi, quegli anni di collaborazione agli allestimenti delle mostre della galleria degli Uffizi e un mancato dottorato di ricerca hanno forgiato il mio essere: quando sei architetto lo sei per sempre, qualsiasi cosa tu faccia. Alla fine,. E comunque quel pressappoco male si addice alla ricerca di perfezione dell’architetto abituata alla proporzione, alla misura, all’equilibrio fra luce e ombra e devo dire che all’inizio è stato destabilizzante passare da un ambiente di rigore geometrico al ristorante in cui si rincorrono ordine e pulizia in più turni quotidiani, e ad una casa con quattro bambine che sembra essere il luogo di un’esplosione... Spesso mi sento come il Demiurgo che cerca di mettere ordine nel caos.Collaboro ormai da 15 anni con ladi Fort Wayne, Indiana. Solitamente gli studenti vengono da me in maggio e io vado da loro in novembre e facciamo, teorica e pratica. La mia passione per laè nata assieme al Convivio Rinascimentale di Sansepolcro, evento propiziatorio al palio della balestra.Il Fiorentino è stato fondato nel 1807 da un funzionario napoleonico mandato a Sansepolcro da Firenze, che aveva visto a Parigi i primi ristoranti nell’idea contemporanea del termine e aveva voluto nel mezzo del nulla ricreare l’atmosfera parigina. Stazione di posta, caffè letterario, grandi ospiti in tutte le epoche Verdi, Puccini, Rossini, l’ultimo re d’Italia, Aldous Huxley che definì la Resurrezione il dipinto più bello del mondo. Poi, soprattutto mio padre, cavaliere al merito della Repubblica per il suo lavoro al ristorante, visionario precursore della Fic (Federazione italiana cuochi), pluripremiato personaggio del mondo della ristorazione. Con un background così, altroché figlia d’arte!Prosciutto, raviggiolo e ciaccia fritta; bringoli al ragù bianco; coniglio con le mele e sformato di verdure; lattaiolo.Ti do tre diverse definizioni che per differenti aspetti calzano a pennello. Il professore Piero Ricci mi chiamava “”. Per Sveva Sagramola di Geo&Geo sono “”. Ma quella che porto nel cuore è quella della maestra Rosita, che mi aiutò a preparare la maturità scientifica: “”.Userò lo slogan coniato da mio nonno Beniamino negli anni ’50: “”.