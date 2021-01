Antonio Salvatore, prima Stella Al Rampoldi vince la mediterraneità

Pubblicato il 21 gennaio 2021 | 18:42

L

Lo chef Antonio Salvatore

Un ristorante cassaforte - per i sigari

Dalla Basilicata al mondo

Cucina mediterranea, scelta vincente

a prima volta non si scorda mai. Sopratutto se è ila una carrira che vanta già 15 anni di esperienza. Come quella diche, nel corso della cerimonia di premiazione delladel 18 gennaio si è visto assegnare la prima stella. «Sono al settimo cielo, è come un sogno irreale», ha commentato a caldo lo chef.«Questarappresenta un successo straordinario. Sono passati quattro anni da quando sono entrato in casaa Monaco. Per me questo è più di un, è pura passione. Quattro anni fa, la miaha assunto una nuova dimensione: sono riuscito a modellarla sulla base delle mie origini e in relazione ai produttori locali, con i quali ho potuto creare un rapporto di fiducia e condivisione. Il mio obiettivo è di riuscire a esaltare la materia prima più semplice, sempre attraverso una visione creativa, sensibilità e duro lavoro», ha affermato Salvatore.Famosa istituzione monegasca conosciuta fin dal 1946 come una delle più storiche di Monaco, il Rampoldi completa nel 2020 la sua offerta di ristorazione con. Questo indirizzo offre uneccezionale, intimo e prestigioso, davvero unico nel suo genere. Il luogo era in origine interamente dedicato agli amanti dei sigari e gli esponenti del jet set internazionale amavano frequentarlo come luogo d’incontro e scambio di idee. La principaledel luogo sta nel fatto che la stanza è decorata con 110 bellissime cassapanche in legno, accessibili con chiave digitale, che appartengono ai membri deldell'istituzione. Al di fuori degli orari di apertura del ristorante gourmet, è possibile conservarvi ipiù preziosi qui e godere della Cigar Lounge privata. Il Principe Alberto II ha il suo palco, sul quale è inciso lo stemma dei Grimaldi.Antonio Salvatore ha iniziato il suo viaggio culinario in. Nato nel bellissimo borgo medievale di Guardia Perticara, ha frequentato l'Istituto alberghiero di Potenza. Attratto dalla cucina fin da piccolo, ha unito studi ed esperienza sul campo ed è salito ai primi posti neglie ristoranti italiani prima di proseguire la sua formazione all'estero in luoghi famosi. Lo chef ha affinato la sua predisposizionenei ristoranti di Tenerife, Marbella e Madrid senza dimenticare una visita in Inghilterra a Leicester. Ha soggiornato nella capitale spagnola per oltre un anno e mezzo nel tempio dello chef stellato Michelinal ristorante El Chaflán. La svolta decisiva nella sua carriera è arrivata nel 2013 a Mosca, quando è stato ingaggiato dall'Ambasciatore italianoper entrare nell’Ambasciata d'Italia e poi raggiungere, uno dei migliori chef siciliani, per l'apertura del celebre ristorante due stelle Semifreddo Mulinazzo, prima di prendere le redini di Rampoldi nel 2016.A contribuire alla conquista della Stella , una cucina di ispirazione mediterranea dove eccellenza italiana e francese sono iportanti. Una cucina di passione che utilizza prodotti selezionati con rigore. Antonio Salvatore ci sorprende per la sua capacità di ricercare costantemente l', sia visivamente sia nel gusto di ogni piatto. Originario del sud Italia, ama richiamare ildi provenienza attraverso accenti di sapore, piatti creativi, gustosi e colorati. Nella sua filosofia gli ingredienti culinari e stagionali dettano i cambiamenti del menu favorendo l'armonia il piatto e il gusto per offrire al palato emozioni di rara intensità.