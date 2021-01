Davide Oldani: «Giuse le chiusure. La salute viene prima di tutto»

Primo Piano del 07 gennaio 2021 | 12:00

«C

Davide Oldani - foto: Reporter Gourmet

ontinuate ad essere sul pezzo, questo è molto importante e vi rende onore»,commenta così- a cui è candidato,di Italia a Tavola, giunto al primo giro di boa clicca qui per votare ). «È un'iniziativa molto significativa - sottolinea - che si ripete ormai da tempo e che va riproposta. La differenza rispetto a "concorrenti" e la conseguente bravura le dimostra il tempo.».Lo chef due stelle Michelin deldi di Cornaredo concorda con la proposta suggerita anche da altri operatori: rendere il sondaggio biennale : «Potrebbe essere una buona idea, da valutare e approfondire».Oldani dà il suo personale giudizio sul 2020. «Siamo rimasti, come stabilito dalla. Comunque è andata bene perché abbiamo rispettato lee siamo stati molto attenti. Ilnon andava e non va preso a cuor leggero e sottovalutato. Io e tutta la mia famiglia, fortunatamente, fin ad ora, siamo riusciti ad evitarlo rispettando rigorosamente le norme. Laprima di tutto. Siamo comunque nelle mani di Dio».Si dimostra più che mai fiducioso nel 2021. «Con la, tutta confermata - conclude Oldani - siamoal più presto. Ci aspetta un anno di grandi impegni. Lavoriamo all'insegna della speranza e del colorche dà ali alla voglia di fare. Metterei insieme tutti e tre i colori del lockdown (rosso, giallo e arancione) sotto un bel cielo azzurro come segno e simbolo die voglia di infinito. Il mio personaleè che la gente stia bene, perché l'unico vero problema del nostro tempo è stare in salute. Con un buon stato fisico e mentale, si risolvono tutte le questioni e si raggiungono le mete piu ambite».