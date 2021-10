Il Festival Triveneto del Baccalà incorona lo stoccafisso "laccato" dello chef Andrea Alan Bozzato

Baccalà laccato, patate al caprino, latticello e cipollotto: con questo piatto Andrea Alan Bozzato chef del Ristorante La Posa degli Agri di Polverara (Padova) si è aggiudicato la decima edizione del Festival Triveneto del Baccalà nella finalissima che si è tenuta al mitico Hotel Danieli di Venezia, l'albergo da mille e una notte che si affaccia in Riva degli Schiavoni sul bacino di San Marco, a due passi dal ponte dei Sospiri e da Palazzo Ducale. Forse merita ricordare che tra le sale quattrocentesche del Danieli sono stati girati alcuni film famosissimi: 007 dalla Russia con amore (1963) con Sean Connery, Operazione spazio (1979) con Roger Moore, Casino Royale (2006) con Daniel Craig, The Tourist (2010) con Angelina Jolie. Nella stanza numero 10 la scrittrice George Sand e il poeta Alfred De Musset vissero la loro tormentata e scandalosa storia d'amore. E qui Gabriele D'Annunzio amò in segreto Eleonora Duse e Aristotele Onassis incontrò per la prima volta Maria Callas.

Lo chef Andrea Alan Bozzato, vincitore del Trofeo Tagliapietra

23 ristoranti in sfida per aggiudicarsi il Trofeo Tagliapietra

Bene, proprio sulla panoramica terrazza del Danieli con l’isola e la chiesa di San Giorgio Maggiore che svetta di fronte, si è disputata quest'anno la finale del Festival del Baccalà, competizione itinerante organizzata dalla Dogale Confraternita del Baccalà Mantecato, dalla Venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina e dalla Vulnerabile Confraternita dello Stofiss dei Frati di Rovereto che coinvolge i più importanti ristoranti del Triveneto. La kermesse è un vero tributo allo stoccafisso, il merluzzo nordico essiccato in Norvegia ai venti freddi delle isole Lofoten che nel Nord Italia, e in particolare nelle aree venete, viene chiamato baccalà o bacalà con una sola "c". Alla decima edizione hanno partecipato 23 ristoranti del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige che hanno proposto nel proprio ristorante tre piatti a base di stoccafisso: un antipasto, un primo e un secondo. Dalle ricette più votate dai clienti, nel mese di settembre

2021, una giuria composta da chef e dal comitato organizzatore ha decretato i cinque finalisti che si sono sfidati a colpi di baccalà (salato) e stoccafisso per contendersi il prestigioso Trofeo Tagliapietra.

Di grande effetto cromatico i piatti proposti dai cinque finalisti al Gran Galà del Danieli, piatti che sulla base di cinque parametri di valutazione (presentazione del piatto, valorizzazione del prodotto, tecnica, degustazione, innovazione e creatività), sono stati valutati da una giuria composta esclusivamente da chef ed esperti gastronomici presieduta da Ettore Bonalberti, presidente onorario del Festival.

La consegna del Trofeo Tagliapietra

Il baccalà laccato di Andrea Alan Bozzato ha conquistato la giuria

Vincitore assoluto è risultato, come detto, lo chef patavino Andrea Alan Bozzato del Ristorante Posa degli Agri di Polverara. Un piatto che ha coniugato tradizione e innovazione con quel tocco magico (il baccalà laccato) che ha traformato un piatto che al primo sguardo poteva sembrare banale in una autentica leccornia. Dopo avder appreso il verdetto il vincitore si è commosso fino alle lacrime: «Voglio ringraziare il mio braccio destro Nicola Brigato e tutta la squadra perché senza di loro e soprattutto senza il lavoro di gruppo non saremo arrivati qui. E averlo fatto in una cornice così prestigiosa, è stata un'emozione davvero unica». L’azienda Tagliapietra e Figli di Mestre, una delle aziende leader in Italia nell’importazione, lavorazione e commercio di prodotti ittici, e in particolare del merluzzo, ha assegnato allo chef Bozzato il Trofeo Tagliapietra. Il premio rimarrà per un anno nelle mani dello chef autore del miglior piatto. Al vincitore è inoltre offerto un viaggio, accompagnato, in Norvegia per scoprire le isole Lofoten, patria dello stoccafisso.

La ricetta vincente: Baccalà laccato, patate al caprino, latticello e cipollotto

Gli altri finalisti

Bozzato ha dovuto vincere la concorrenza degli altri finalisti:

Filippo Zoncato , executive chef del Vigilius Mountain Resort di Lana (Bolzano) ha presentato un intrigante “Raviolo alle erbe, stoccafisso, spuma di patate affumicate, topinambur e tartufo”.

, executive chef del di Lana (Bolzano) ha presentato un intrigante “Raviolo alle erbe, stoccafisso, spuma di patate affumicate, topinambur e tartufo”. Carlo Nappo , chef del Ristorante Podere dell’Angelo di Pasiano di Pordenone, re della cucina vegetariana senza glutine e lattosio, ha proposto (applauditissimo) un “Toast al mais di stoccafisso con salsa rosa”.

, chef del Ristorante Podere dell’Angelo di Pasiano di Pordenone, re della cucina vegetariana senza glutine e lattosio, ha proposto (applauditissimo) un “Toast al mais di stoccafisso con salsa rosa”. Applausi anche allo chef Ermanno Zago del Ristorante Le Querce di Treviso che ha presentato “Il mare in un crunch”, tre cialde quanto mai accattivanti.

del di Treviso che ha presentato “Il mare in un crunch”, tre cialde quanto mai accattivanti. Ultimo piatto il peccaminoso "Fishball al cuore morbido di baccalà e maionese all'aglio orsino" proposto dallo chef italo-filippino John Mark Nanit del Ristorante Vetri di Murano, già ambasciatore dello stoccafisso norvegese in Italia. Applausi anche per lui.

I finalisti e il vincitore

Un format fra tradizione e innovazione che ha retto alla prova del Covid

«Le modalità di selezione della ricetta vincente che abbiamo adottato anche in questa decima edizione del Festival - ha spiegato Luca Padovani, presidente del comitato organizzatore del Festival Triveneto del Baccalà - hanno due importanti caratteristiche: una democratica, in quanto sono stati i clienti di ogni ristorante, che votando liberamente hanno scelto quale piatto far concorrere e una tecnocratica, in quanto le ricette successivamente sono state valutate da due team di professionisti ed esperti che, alla cieca e senza alcun riferimento sull’autore e sulla provenienza, hanno considerato non solo il piatto finale ma anche il procedimento e le varie tecniche utilizzate nella sua realizzazione».

«Non è stato facile portare a termine questa decima edizione - ha affermato Daniele Tagliapietra, amministratore delegato dell’azienda Tagliapietra e Figli - ma ce l’abbiamo fatta. A causa della pandemia, abbiamo dovuto rivedere l’intera programmazione del Festival, ma per chiudere in bellezza abbiamo voluto organizzare la finale a Venezia, città simbolo del baccalà, tra le mura del rinomato Hotel Danieli».

«La sfida non è facile - ha aggiunto Franco Favaretto, chef e patron del ristorante Baccalàdivino di Mestre - A ogni edizione viene chiesto agli chef partecipanti di lavorare in maniera creativa lo stoccafisso, trattando nel massimo rispetto questa pregiata materia prima, e accantonando per un attimo la tradizione in favore dell’innovazione. È questo l’aspetto più interessante del Festival del Baccalà».