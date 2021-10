Vento di Sardegna al Chiostro di Bergamo con la cucina di Mei e Zucchinali

Il ristorante Al Chiostro di Bergamo ha ospitato una cena sarda, preparata a quattro mani dagli chef Sergio Mei e Luca Zucchinali. Il locale, gestito da Claudio Giacometti, dispone di due sale interne e uno spazio che si affaccia proprio sul chiostro del ‘600 da cui prende il nome il ristorante.

Fregula sarda e insalata di aragosta

Chi sono i protagonisti

Sergio Mei, classe 1952, è nato in provincia di Cagliari, ma vive da 40 anni nella Bergamasca. Dal 1994 ha ricoperto per 20 anni il ruolo di executive chef dell'hotel Four Seasons di Milano ed è stato anche nominato delegato Euro-Toques per la Sardegna.

Luca Zucchinali, 35enne bergamasco, dopo gli studi all’alberghiero di Ponte di Legno, ha intrapreso numerose esperienze sia in Italia sia all’estero, a fianco di chef di fama come Enrico Bartolini e Giuseppe Cereda. Dal 2020 segue la cucina del ristorante Al Chiostro, che poco prima della pandemia, ha allargato i locali proponendo un’offerta gastronomica di alto livello qualitativo.

Il menu della serata

In occasione della serata dedicata alla Sardegna, sono stati preparati diversi piatti tipici dell’isola. Come antipasti sono stati proposti la sardina arrostita alle erbe e pecorino con pane, pomodoro ed olio al basilico, seguita dall’insalata di astice con pesche gialle, nocciole ed olio al lentischio. Non poteva mancare la fregula sarda, servita allo zafferano con sfera di gamberi rossi, mozzarella di bufala e olio ai crostacei, seguita dal branzino pescato croccante al finocchietto di mare, fumetto alle vongole, galletta di patate, cipolla e fungo porcino. Ha concluso la conviviale, abbinata ai vini della cantina Kellerei St. Pauls, il tipico dolce seadas con miele di corbezzolo, fichi caramellati e gelato alla vaniglia.

Un angolo del ristorante

La soddisfazione dei protagonisti

«E’ stata veramente una serata interessante - commenta Sergio Mei - ho conosciuto Luca Zucchinali e Claudio Giacometti tramite un’amicizia che avevamo in comune e ci siamo subito scambiati idee e suggerimenti, con un utile confronto gastronomico. Cucinare insieme, come abbiamo fatto in occasione del menu sardo, permette di fare gruppo e condividere i valori della cucina. Sto seguendo con particolare attenzione la ripartenza della ristorazione, duramente colpito dall’emergenza sanitaria. Oggi servono certezze anche dalla parte politica, in modo da poter pensare serenamente alla propria professione. Chi lavora in cucina deve concentrarsi sull’aggiornamento continuo e approfondire tutte le ispirazioni e le curiosità che gli vengono in mente. Non è stato certamente un periodo facile, ma il settore è ripartito con più slancio rispetto al passato».

Anche il ristorante Al Chiostro ha subito l’influenza della pandemia, ma ora i riscontri della clientela sono positivi e si guarda serenamente al futuro. «La riapertura del ristorante è stata molto dura e a denti stretti siamo riuscciti ad andare avanti, grazie alla nostra affezionata clientela - commenta il proprietario del locale, Claudio Giacometti -. Impegnarmi nel mondo della ristorazione è sempre stato un mio sogno e oggi, superato il periodo peggiore, abbiamo numerosi progetti da portare avanti».

Luca Zucchinali, Claudio Giacometti, Sergio Mei

Lo chef Luca Zucchinali è ai fornelli del locale di Bergamo da giugno 2020 e in questi mesi ha portato numerosi clienti a conoscere l’impronta del nuovo ristorante.

«Sono sempre stato in contatto con Claudio Giacometti, anche durante la prima ondata pandemica - afferma Zucchinali -. Gestisco la cucina del ristorante da giugno 2020, ma abbiamo dovuto convivere con continue aperture e chiusure. Oggi c’è un sentiment diverso, tanto che notiamo moltissimi clienti che tornano anche due volte la settimana, insieme ad un alto numero di facce nuove che apprezzano la nostra offerta. Il menu parte sempre dalle ricette tradizionali e le rivisito in chiave moderna, in modo da offrire emozioni diverse ai commensali. La serata a quattro mani con il maestro Sergio Mei è stata un vero piacere, dove ci siamo confrontati e scambiati idee con la massima professionalità».

Al Chiostro si trova nel centro di Bergamo, in Passaggio Canonici Lateranensi, al civico 19. Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.alchiostrorestaurant.it