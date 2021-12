Il cuoco Alessandro Garzillo trova "casa" al nuovo ristorante di Villa Malpensa

A Vizzola Ticino, a poca distanza dall’aeroporto di Milano Malpensa, ha trovato “casa” il cuoco Alessandro Garzillo. Da metà gennaio, infatti, sarà lui a firmare il menu del nuovo ristorante all’interno dell’hotel Villa Malpensa.

La cucina di Garzillo fra tradizione e modernità

Tratto distintivo della proposta gastronomica sarà l’abilità di Garzillo nel rivisitare piatti e prodotti del territorio in chiave moderna: «Ci saranno contrasti studiati - spiega Garzillo - una cucina gourmet con una base ben consolidata e una contaminazione con la cucina piemontese, del resto siamo confinanti. Inoltre, la bellezza della struttura in stile liberty, il grande parco e la piscina sono il contesto ideale per eventi, feste private e cerimonie».

Villa Malpensa, un gioiello liberty del 1920

Costruita nel 1920, disposta su tre piani, Villa Malpensa è al riparo dalle rotte degli aerei e garantisce ai clienti un soggiorno tranquillo, immersi in un notevole scenario naturalistico (in cui trova posto anche una chiesetta risalente al 1774). Da notare, in pieno stile liberty, la pensilina in ferro battuto posta all’ingresso dell’hotel che faceva parte del padiglione reale della vecchia Stazione Centrale di Milano. Nel 1985, la proprietà passa dalla famiglia Caproni alla famiglia Bonini che dà avvio a una minuziosa serie di restauri per riportare la location al suo splendore attuale.

Primo banco di prova, il Cenone di Capodanno

Per chi fosse interessato ad assaggiare la proposta del cuoco Garzillo, allievo di Gualtiero Marchesi, la prima occasione utile è il Cenone di Capodanno: «Creerà un menu che ripercorre la storia di questo luogo così ricco di bellezza. La nostra sfida sarà stupire ogni volta il cliente», ha affermato Garzillo.

Via Don Andrea Sacconago 1 - 21010 Vizzola Ticino (Va)

Tel 0331 230944

www.hotelvillamalpensa.it