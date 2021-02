Le arance secondo Enrico Crippa tra sperimentazioni e viaggio nei sapori italiani

Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 14:45

treapre la dispensa delad Alba (Cn) per raccontare piatti di stagione, suggestioni di sapori che danno inizio a un dialogo tra lo chef e i suoi ospiti.L’arancia è la protagonista di questa proposta in cui l’ingrediente è esplorato in varie forme () per dar vita a una composizioneche esalta il frutto in tutte le sue parti,in maniera variegata restituendo un sapore armonioso unito a un inebriante profumo.«Quando cucino ho sempre in mente i, coloro a cui dedico gli sforzi di ogni mio piatto, soddisfarli è la migliore ricompensa. E oggi mi piacerebbe stupirli con undi sapori, restituendo in un piatto quel piacere dell’esplorazione che mai come in questo momento ci manca, ma che per fortuna la cucina con un ingrediente semplice riesce ad evocare – spiega Enrico Crippa, presentando la combinazione dolce che ha provato nella sua cucina – Basta, infatti, nominare l’arancia per sentire i profumi degli agrumi, ed eccoli combinati con sapori avvolgenti, per restituire in un piatto un momento di suggestioni e piacere».Il gusto morbido delle arance bionde - le- le rende perfette per la preparazione della, dellae del. Il sapore deciso e inconfondibile delle arance sanguigne - le- si rivela nele nel taglio vivoche viene ingentilita dalla gelatina di moscato passito, una combinazione leggera e fresca.Nel piatto principale un gioco di geometrie rivela un guscio croccante ricavato dalla polpa dell’arancia che viene farcito con la spuma diverde e polvere dibruciato accentuano le note mediterranee del dessert aprendo il palato a un vero viaggio di sapori e atmosfere. Infine, la salsa di arancia e le finte scorzette passate nel cioccolato fondente completano l’armonia del piatto. Il brodo di arancia, preparato con le, aggiunge una nota energica alla composizione.Intorno una impalpabile alternanza di consistenze e golosità che completano il percorso riportandoci in Piemonte con la morbida ricotta di seirass, lavorata come una coppa sabauda, abbinata al