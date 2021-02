Concorso di cucina Miglior Allievo Marche: vince Federico Corazza

Pubblicato il 15 febbraio 2021 | 11:27

Piatto vincitore: Triglia ripiena di gambero con tacos e mayo di cozze

Primo evento in presenza dopo diverso tempo

Da sinistra: Simone Baleani, Agnese Testadiferro, Marco Ugo Filisetti, Federico Corazza, Luigi Cerioni, Francesco Lucantoni, Luca Santini, Debora Fantini

ntusiasmo e partecipazione allaper accedere al(Federazione italiana cuochi). A trionfare come Miglior Allievo delle Marche è, e sarà lui a rappresentare la regione alla finale nazionale.Il, giunto alla sesta edizione, è organizzato dall’Unione Regionale Cuochi Marche e per la prima volta hanno preso parte alla competizione tutti gli ottodella regione con i loro allievi di cucina. La fase regionale è andata in scena mercoledì 10 febbraio all’Istituto Einstein Nebbia di Loreto (An) inaugurando con l’occasione la nuova cucina didattica della scuola costruita nella nuova ala dell’edificio scolastico.Ad aggiudicarsi la vittoria, e quindi il pass per la fase finale nazionale prevista nei mesi di marzo o aprile a, è stato, classe quinta dell’Iiss Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio (Fm). Con il suo piatto “Triglia ripiena di gambero con tacos e mayo di cozze” ha convinto la giuria composta dal Giudice internazionale Debora Fantini, dalla giornalista ed esperta di enogastronomia Agnese Testadiferro e da Marco Ugo Filisetti, Direttore Usr Marche in qualità di giudice onorario.perdell’Istituto E. Nebbia di Loreto,posto perdell’Iis Giuseppe Celli di Piobbico (Pu). Adell’Iis Panzini di Senigallia (An)per l’osservanza delle regole dettate dai protocolli Haccp.«L’edizione Marche 2021 del Campionato Italiano Fic Miglior Allievo Istituti Alberghieri entrerà nella storia per più di un motivo. È stato, dopo tanto tempo, il primoincon le misure anti Covid19 e quindi ha racchiuso in sé una grande emozione. Per la prima volta in sei edizioni hanno partecipato tutti gli istituti alberghieri della regione Marche (Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Sant’Elpidio a Mare, Loreto, Cingoli, Senigallia, Pesaro e Piobbico) – afferma lo chef, presidente Unione Regionale Cuochi Marche – Inoltre, con la competizione si è inaugurata la nuovissima cucina didattica realizzata all’Istituto Alberghiero di Loreto grazie al contributo della Provincia di Ancona. Tanto è stato l’entusiasmo della giornata, in cui studenti, docenti e istituzioni hanno contribuito a rendere ancora più importante e speciale il momento della gara che racchiude in sé una sana tensione competitiva e una grandedi crescita per gli allievi di cucina».«Si ringraziano – ha continuato Santini - il Consigliere Nazionale della Federazione Italiana Cuochi Simone Baleani, tutto il direttivo dell’ Unione Regionale Cuochi Marche, Paolo Piaggesi Segretario Urcm responsabile coordinatore dell’evento, il dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero Einstein Nebbia di Loreto Francesco Lucantoni con tutto lo staff tra professori e studenti per l’impeccabile accoglienza; il presidente della Provincia di Ancona Luigi Cerioni per aver preso parte all’iniziativa sottolineando l’importanza di essere sempre attenti ai bisogni formativi ed educativi degli studenti e incoraggiando, al tempo stesso, ia credere nel loro; Alessandra Vallasciani responsabile dell’Edilizia Scolastica dell’ente provinciale che ha seguito i lavori di ampliamento della, il Direttore Ufficio Scolastico Regionale Marche Marco Ugo Filisetti per aver contribuito ad alimentare l’entusiasmo di tutti i presenti alla giornata. E i docenti che hanno accompagnato i ragazzi preparandoli a dovere nelle settimane precedenti la gara».