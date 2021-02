Paolo Griffa si trasforma in Willy Wonka e lancia una "bomba" con premio speciale

Pubblicato il 16 febbraio 2021 | 13:31

I

Un bomba deliziosa

Paolo Griffa

Acquistabile online in due ripieni

Nella scatole oggetti artigianali in legno

In 4 bombe un premio speciale

Easter Bomb, diretto successore del BoomBolone

La Cucina Ludica e il menù Declinazioni

n questo momento così difficile è sempre più importante trovare qualcosa che porti un. E in nome di ciò,lancia una…! Una bomba didiprovocatoria, deliziosa e ovviamente innocua.Si chiama, il concept della scatola e della pièce stessa accenna al mondo dei, un universo colorato e buffo dove un’esplosione comica strappa sempre risate a grandi e piccoli. Così Easter Bomb è a forma dididal colore metallizzato e completa di miccia, ma dall’interno dolcissimo e scoppiettante. Un uovo di Pasqua da assaggiare lentamente per lasciarsi coinvolgere dal sapore del pregiato cioccolato e dalla dolcezza del suo ripieno, facendolo sciogliere e “frizzare” sulla lingua.Acquistabile nell’ e-commerce di Paolo Griffa , l’Easter Bomb è realizzata nella versione, due colori che corrispondono a due diversi. Per scoprirne l’interno servirà ilinpresente nella confezione, strumento giocoso e indispensabile per degustare i due ripieni: laal, nocciole piemontesi Igp, Pailleté Feuillatine e zucchero effervescente per la versione grigia o laale pralinato nocciola, chicchi di caffè Jamaican Blue Mountain, Pailleté Feuillatine e di nuovo zucchero effervescente per quella rossa.Il martello e la base dell’uovo sonorealizzati interamente in legno dal falegname valdostano Giorgio Denarier, che oltre ad essere un divertente oggetto per scoprire il contenuto della bomba possono essere riutilizzati diventando un eleganteCome ogni uovo di Pasqua che si rispetti, non manca infine la sorpresa: in 4 delle Easter Bomb di Paolo Griffa ci sarà il, che proprio come nelladidipermetterà ai vincitori di godere di un pomeriggio in(Ao), alla scoperta delle erbe spontanee e di unLa genesi di Easter Bomb risale al 2016 quando Paolo Griffa è ospite dele crea per l’occasione un bigné scoppiettante, una piccola bomba soffice, voluttuosa e sorprendente che da subito conquista platea e giornalisti: nasce così ilPer questa Pasqua 2021 così diversa, Paolo ha ri-pensato il BoomBolone con una linea di uova inedite:, una creazione pasquale di Cucina Ludica. Un uovo bomba, una pièce di cioccolato fondente colorato alta 25 cm per circa 750 kg proprio a forma di bomba, confezionata in una box disegnata da Paolo stesso. L’Easter Bomb si sviluppa a partire da un concetto e pregiudizio visivo, associato alla strumentazione fornita: il martello di legno valdostano tornito a mano, che esplicita l’atto che seguirà, ovvero la rottura dell’uovo seguito da un suono di scoppio - ma in bocca, durante la degustazione!Paolo nasce Pastry Chef, ma proprio per voglia di sperimentare in tutti gli ambiti dell’alta cucina, già 2013 all’età di 23 anni diventa Sous-Chef deldi Marco Sacco (Vb) per il desiderio di abbracciare tutte le partite in cucina.novembre 2017 Paolo è executive chef deldie chef stellato deldove ha creato il menu Declinazioni, oggi giunto alla settima edizione. Declinazioni si articola attorno ad una scelta ristretta di materie prime di altissima qualità, basi creative e tematiche attorno alle quali si sviluppano oltre 40 piatti, tutti diversi uno dall’altro.Il commensale non conosce né il numero di portate né la tipologia di piatti sviluppati attorno a quel, non sa nemmeno se l’ingrediente scelto sarà il prodotto principale o parte marginale dei piatti; l’unica certezza che ha è che quell’ingrediente sarà presente in tutti i piatti, sempre in modalità diversa.Così Paolo insegue la sua, il suo rigore e il suo particolare modo di intrecciare la Valle d’Aosta con l’alta cucina creative. Così nasce la sua, una visione strutturale e colta ma sempre impertinente e leggera, che vuole interagire, sorprendere, fare riflettere, stimolare e soprattutto deliziare l’ospite.Partner per la realizzazione dell’Easter Bomb di Paolo Griffa sono il Cioccolato Sur del Lago, leIgp Agrimontana, il Caffè Blue mountain Different Coffee e gli Stampi termoformati Pavoni Italia.Maggiori informazioni: www.paologriffa.com