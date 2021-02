Da laboratorio a catering solidale. Istituti alberghieri milanesi per le famiglie in difficoltà

Pubblicato il 17 febbraio 2021 | 15:29

l mondo dellae del, così come quello dellanavigano a vista fino a che non potranno, davvero, imboccare la strada che ci poterà fuori dal tunnel. Ma la voglia di fare, die, soprattutto,chi ha bisogno non si ferma. Con questi obiettivi fino alla fine di maggio, ogni martedì e giovedì le tre classi terze dell’indirizzo, nelle sedi dell’Olmo a(Mi) e del Frisi a, prepareranno gratuitamente il pranzo per lein. Il progetto si chiamache durerà fino alla fine dell’anno scolastico.A iniziare subito sarà Cornaredo, dove i coperti saranno distribuiti in parte agli ospiti di Ca’ Nostra, comunità che accoglie malati di Aids e in parte aseguite dai. A Milano, invece, partner dell’iniziativa è la parrocchia Santa Lucia di via De Roberto e la distribuzione dovrebbe cominciare la prossima settimana.Promotore dell’idea, professore die referente per le attività di laboratorio dell’istituto che spiega al Corriere della Sera: «Mi avevano colpito le lunghe code di fronte all’associazioneper ritirare un pacco alimentare – racconta - Inoltre, i nostri allievi sentono la mancanza dei tanti progetti che facevamo all’esterno della scuola e che con il Covid abbiamo dovuto sospendere. Compreso il nostro ristorante didattico. Con il catering solidale glihanno una nuova occasione di formazione e l’istituto potrà fare la sua parte in questo momento in cui la pandemia sta creando nuove».Un’iniziativa che ha raccolto il plauso anche di grandicome, originario proprio di Cornaredo e mentore degli studenti dell’Olmo.Per, sindaco di Cornaredo «è una bellissima collaborazione, a cui abbiamo aderito subito. Si crea davvero un circolo virtuoso». D’accordo anche dicedella parrocchia Santa Lucia: «Che un istituto alberghiero, in questo momento in cui è tutto fermo, pensi a fare attività con ricadute nel sociale è sicuramente un bel segnale. Nel nostro quartiere c’è un’associazione che si occupa di ragazzi e l’idea è di coinvolgere anche loro e renderli protagonisti, magari facendogli consegnare i pasti. Abbiamo una riunione con i professori del Frisi, per definire i dettagli di questo progetto. I potenziali destinatari dei pasti in quartiere non mancano, il periodo purtroppo ha fatto crescere le richieste d’aiuto alla Caritas».