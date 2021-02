Roberto Valbuzzi: la mia vita di cuoco, contadino e ristoratore passando per la tv

Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 11:36

Roberto Valbuzzi

, sul podio comecon ben 26.691 preferenze nel Sondaggio di Italia a Tavola , è, ma anche, creatore di una linea di prodotti da forno e di un'azienda di catering per eventi esclusivi, la Not Ordinary Catering.Nato nel 1989 sotto il segno del Cancro, gestisce il Ristorantedei genitori a(Va), forte di quanto appreso nella scuola alberghiera e nelle esperienze all'estero, ma prima ancora del suo grande amore per la terra e per i suoi frutti, nato nelladei nonni a Mornago, sempre nella stessa provincia.Una decina di anni fa un'emittente notò il suo talento e da allora non si contano i suoi impegni: da "Una cucina per due" a “Benvenuti al nord, la nosa cüsina”, dalla "Prova del cuoco" a "Uno Chef in fattoria". Ultimo grande successo è la serie "Cortesie per gli ospiti" con Csaba Della Zorza e Diego Thomas. È entrato nel mondo degli spot come testimonial (“In Cucina con Galletto & Chef Valbuzzi”) ed ha creato "", unper gli autogrill con Chef Express, perché anche nella breve sosta in una stazione di servizio si deve pretendere la qualità. Non a caso la rivista “Star System” lo aveva inserito tra i 50 influencer italiani da tenere d'occhio. Lo raggiungiamo telefonicamente sul set, in una breve pausa.Ho partecipato altre volte al, ma questa è la mia prima vittoria. Ne sono felice e lusingato perché io non ho fatto niente, sono state le persone che hanno deciso di votarmi. Laè sempre importante per uno per un cuoco perché oggi non basta cucinare ma bisogna riuscire a raccontare la storia di chi sta dietro ai fornelli a chi viene a trovarti, a chi vuole approcciarsi al mondo della tua cucina. È fondamentale, e questa mia affermazione nel sondaggio vuol dire che ho saputo comunicare nel modo corretto.Sono realmente. È la mia formazione professionale e il mio percorso di lavoro che mi porta a essere tutto questo, dallaalla gestione del ristorante della mia famiglia che lavora la terra da varie vite. La mia evoluzione è avvenuta in modo molto naturale: avevo due strade all'inizio: la cucina - perché sono originario della, un luogo che vive di amore per la cucina, per il cibo e per la terra - e la carriera militare perché il mio sogno era quello di fare il pilota d'aereo. Ma poi ho scelto la prima perché ho capito quanto realmente fosse bello seguire la tradizione che racconta la nostra storia. Da lì è partito il mio percorso, canonico per qualsiasi cuoco: istituto alberghiero ed esperienze in giro per il mondo. Salvo poi tornare nel ristorante di famiglia, luogo di culto, di ritrovo e di felicità forte. Per me, nelle tappe della mia vita l'evoluzione è stata costante, da quando a 8 anni mi preparavo la merenda da solo fino alla direzione della mia brigata - 11 persone in cucina e 5 in sala - e alla programmazione di miei impegni.Si può fare tutto, mantenendo la propria identità nelle scelte lavorative. Io mi sono sempre raccontato. Non ho paura di legarmi a unpurché ci sia una narrazione che fa capire quello che sto facendo, sempre portando avanti il mio lavoro con costanza e coerenza. Credo in quello che faccio, non voglio creare solo un'immagine.Laè un momento die di serenità assoluta. Questo per me è imprescindibile. Fondamentalmente è un atto d'amore che si fa per sé stessi o per gli altri. Tutto quello che facciamo ruota intorno al. Dobbiamo agire con coerenza e costanza perché il nostro è sempre e comunque un lavoro. Ma sempre raccontando quello che mettiamo sullaMi permetta di dire una cosa che può sembrare divertente. Laha dato più consapevolezza alle persone - anche a quelle che odiavano cucinare - e fatto crescere la voglia di andare al. Questo, paradossalmente, dà alla ristorazione una grande opportunità che non può essere sprecata. Beneficeremo di questo grande potenziale quando la situazione sarà tornata normale e la gente vorrà tornare al ristorante e sentirsi coccolata. A noi operatori del settore ilha permesso di fermarci dalla nostra routine lavorativa. E accade davvero di rado. Con i miei ragazzi abbiamo cercato di capire meglio come lavorare, quali sono le nostre possibilità e come, comeile l'accoglienza del cliente. E naturalmente sviluppando nuovee piatti del menu. E questo, alla ripresa, costituirà un bagaglio non indifferente.Sarà sempre ila vincere. Ci sarà più consapevolezza sulla qualità e sulla sostenibilità del cibo e le persone nella loro quotidianità si prenderanno il tempo per conoscerlo meglio. Questo porterà a un benessere generalizzato per una vastissima filiera che parte dall' agricoltura. Riemergerà il vero piacerea tavola e della. Le larve nel piatto? Potrebbe anche essere che ci siano, ma comunque - senza parlare di ingredienti in senso stretto- come cucina concettuale, con la comprensione di ciò che si sta mangiando. Che poi però deve essere condiviso in modo semplice per creare comunque un momento di benessere.

INTERVISTA FLASH

Il tratto principale del tuo carattere?

Gioioso



Il tuo difetto maggiore?

Sono testardo, se può essere considerato un difetto



Il tuo pregio a cui tieni di più?

L'altruismo



Il vino che preferisci?

L'Anselmi di San Vincenzo, un bianco fermo, secco da Garganega e Chardonney



Il piatto che preferisci?

La Battuta di Chianina



Il tuo colore preferito?

Verde



Il tuo hobby?

I motori, ma anche la pesca o andare a funghi



Il tuo sport?

In generale tutti gli sport estremi



Il nome del tuo animale domestico?

I miei tre cani si chiamano Poldo, Eva e Stan



Se non vivessi a Varese dove vorresti abitare?

Nelle Highlands scozzesi o a San Diego, in California



Lo scrittore che preferisci?

Jules Verne



Il regista che preferisci?

Mi piace molto lo stile di Ron Howard