Alessandro Di Stefano in gara a “Cuochi d’Italia”

Pubblicato il 10 marzo 2021 | 18:54

Alessandro Di Stefano sul set di Cuochi d'Italia: rappresenta l'Abruzzo

al 10 marzo alle 19,30 sulo chefgareggia contro altri chef a colpi di, nell’ambito del, lo show condotto da, che prevede una sfida tra professionisti provenienti dalle diverse regioni italiane.e sono emozionato di partecipare a Cuochi d’Italia - ha dichiarato Di Stefano - sono molto legato alla mia terra e spero di portare».Alessandro Di Stefano èpresso l’di(Chieti) e lavora da quasi un anno per, gruppo internazionale specializzato nella fornitura dell’intera gamma di: pulizia, catering, sicurezza e reception, servizi tecnici ed energy management.Di Stefanoper la preparazione di circa, e in qualità di responsabile è tenuto non solo ad assicurarsi la corretta preparazione dei menu in base alle diete specifiche, ma anche a vigilare su tutte lecontro il Covid-19 a tutela di lavoratori e utenza: vigila sul corretto utilizzo dei Dpi e sul mantenimento della distanza di sicurezza tra gli operatori durante l’orario di lavoro. In occasione delle festività vengono realizzaticon piatti tipici dellaPer informazioni: www.dussmann.it