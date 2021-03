Bottura e Gilmore, nuovo progetto per un pranzo come in famiglia

Pubblicato il 12 marzo 2021 | 18:55

I

Lara Gilmore e Massimo Bottura

Lunedì il primo pranzo di famiglia

Un'esperienza multisensoriale

Il classico pranzo di famiglia

Food for Soul e il nuovissimo Refettorio ad Harlem, NYC

Food for Soul

n questo particolare momento, che vede il settore dell’particolarmente colpito dalla pandemia, lo chefe Leiti Hsu presentano il primo(Wbfm), espressione di un movimento internazionale che intende fornire un supporto mentale, sociale e finanziario ai ristoranti e alle comunità. L’iniziativa nasce in collaborazione con Food for Soul (FFS), l’associazione no profit che costruisce in tutto il mondo deidestinati alle comunità locali. I fondi raccolti, infatti, contribuiranno alla costruzione del nuovissimo Refettorio della Onlus nel quartiere newyorchese di Harlem.Lunedì prossimo, 15 marzo, alle ore 21.00, andrà quindi “on air” il primo “” mondiale che nutrirà corpo e anima, al centro del quale ci saranno tematiche come la salute mentale e lo stato d’animo delle persone. Un incontro dedicato a tutti coloro che traggono gioia dal cibo, dalla compagnia, dalla condivisione di une dall’amore per la cucina. Con un contributo simbolico di 12 $ sarà possibile collegarsi insieme a più di mille chef di tutto il mondo per assistere a un evento che pone all’attenzione dei partecipanti l’importanza della, l’intimità e il divertimento, in un periodo in cui molti soffrono solitudine, incertezza e disparità. La somma di denaro raccolta andrà a sostenere la costruzione del nuovo Refettorio di Harlem, a, che non solo permetterà alla comunità locale di godere di cibo sano e di recupero, ma si farà anche promotore dello sviluppo culturale del quartiere afroamericano, con un approccio sociale e inclusivo.«Avete presente una jam session dove i migliori artisti si esibiscono tutti insieme per elevare le? Quello che stiamo facendo ad Harlem - afferma Massimo Bottura, fondatore die promotore del progetto - è esattamente la stessa cosa: è come una canzone che unisce gli sforzi di Food for Soul e dei nostri partner e invita a prendere l’iniziativa. Stiamo costruendo i muri del nuovo Refettorio perché non possiamo farci da parte quando lehanno più bisogno di noi»., giovane giornalista statunitense ideatrice del progetto insieme a Food for Soul, racconta: «I mieinon erano soliti dirmi ‘ti vogliamo bene’, ma mi. Per questo il cibo è sempre stato il mio linguaggio d’amore. Quando miacombatteva con il suo appetito nella lotta contro il cancro, ho realizzato che ciò che più voglio condividere con gli altri è ildel corpo, dell’anima e della mente, l’avere appetito e l’essere in grado di nutrire la fame con il vero cibo, servito con».Durante l’incontro racconti,e musica dal vivo, il tutto a sostegno del settore della ristorazione, permetteranno la condivisione di strumenti, risorse, spazi e luoghie reali per continuare a nutrire la salute mentale, consentire l’accesso al cibo da parte delle comunità e scoprire opportunità di carriera nel settore dell’Per partecipare all’eventobasta iscriversi tramite il sito web www.worldsbiggestfamilymeal.com . Coloro che non possono permettersi l’acquisto del biglietto saranno comunque ammessi a “sedersi a tavola” scrivendo un’email all’indirizzo worldsbiggestfamilymeal@gmail.com L’associazione no profit Food for Soul di Massimo Bottura ha mobilitato la comunità gastronomica, leader di spessore, designer, artisti e avvocatiper costruire il progetto dei Refettori nel mondo. I Refettori sono progetti culturali, cucine della comunità che stimolano conversazioni che vertono sulla, sull’equità, sulla sostenibilità del nostro sistema alimentare e, al tempo stesso, permettono il nutrimento delle persone più socialmente. Grazie ai principi guida di Food for Soul, ovvero “Valore dell’ospitalità”, “Potere della bellezza” e “Qualità delle idee”, i Refettori accendono un senso di appartenenza alla comunità, promuovendo l’inclusione e il benesseree sociale.World’s Biggest Family Meal* punta a raccogliere $ 50mila per la costruzione del nuovo Refettorio di Food for Soul nel quartiere di Harlem a New York, a sostegno del programma diper i giovani “Good Food Job” che prevede la trasformazione delle eccedenze alimentari in pasti nutrienti destinati a oltre 5 diverse comunità e più di 500 individui e famiglie che soffrono di insicurezza alimentare. Il Refettorio di Harlem è un luogo di ristorazione e creatività che permette percorsi per ilattraverso cibo, arte e cultura.Food for Soul è un’organizzazione no profit fondata dallo chef Massimo Bottura e daper responsabilizzare le comunità alla riduzione dello spreco alimentare e supportare l’inclusione sociale. Abilitando la trasformazione delle persone, dei luoghi e del, Food for Soul costruisce una cultura di valori che rafforzano la resilienza della comunità, apre ad opportunità per la mobilità sociale ed economica e costruisce un sistema alimentare piùed equo.I Refettori dell’organizzazione,comuni dislocate in tutto il mondo, fungono anche da laboratori per l’educazione, la programmazione e la cultura, dove chef, cuochi, artisti, leader, giovani, educatori e volontari lavorano insieme per l’utilizzo di cibo recuperato con ingegno e cura, per accogliere i più socialmente