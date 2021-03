Le colombe £$Fuzion$£ di Domenico Volgare in tre insolite combinazioni

Pubblicato il 24 marzo 2021 | 10:30

Tre differenti colombe

Lo chef dopo anni di studio sui lievitati alla continua ricerca dell'impasto perfetto per ottenere un prodotto ad alta digeribilità, ha creato tre differenti ricette per interpretare la Colomba in stile Fuzion e precisamente: Hanoi con caffè vietnamita, cioccolato al latte Callebaut e nocciole Piemonte Igp; Puglia per ricordare le sue origini con ricotta pugliese, cioccolato fondente Callebaut e Pho?!, un liquore ispirato dai profumi della zuppa tipica della cucina vietnamita del nord del paese, conosciuta come Pho, creato da Domenico qualche anno fa e Green dove?! con tè Matcha giapponese, cioccolato bianco Callebaut e mandorle pugliesi. Tutti gli impasti hanno una lievitazione di 48 ore ed utilizzano la farina tipo 2 del Molino Bongiovanni di Cambiano, in provincia di Torino.