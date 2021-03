Wicky Priyan festeggia la primavera con lo speciale maki alla lumaca

Pubblicato il 25 marzo 2021 | 10:30

a Pasqua al sapore di. Perché no? Al, lo chefpresenta “Maki Lumaca”, un maki sushi di lumaca, ordinabile per il delivery e asporto. Il primo di una serie speciale, un maki per ogni, frutto dell'estro dello chef rinomato per la sua cucina tradizionale giapponese contaminata con i migliori ingredienti mediterranei.Grazie alla continua esplorazione di nuovi abbinamenti , Wicky Priyan ha deciso di celebrare lautilizzando la lumaca come materia prima. A questa si aggiungono altre eccellenze come l’bianco di Bassano del Grappa, ladi tonno emiso tsuke.Per la sua composizione, il piatto richiedegiapponesi, italiane e francesi. Le lumache, infatti, dopo essere state soggette a una pulizia accurata, vengono bollite due volte, con l’aggiunta di verdure,, vino bianco, brodo di pesce e aromi, che conferiscono un gusto deciso, ma al tempo stesso delicato, all’ingrediente principale. A completare il piatto, la carnosità della pregiata ventresca di tonno, la dolcezza dell’, la complessità del foie gras miso tsuke, il gusto inconfondibile dell’asparago bianco e la freschezza del prezzemolo e della gelatina di soia e sake.«L'innovazione – ha affermato Wicky - nasce da esperienze di vita, dalla lettura, dall’osservazione attenta e dall’ascolto di ogni cosa o persona che incontro sulla mia strada, proprio come è accaduto per il nuovo Maki-Lumaca». L’idea del piatto, infatti, è nata da un incontro con, sapiente allevatore di chiocciole e caro amico dello chef.Per informazioni: wicuisine.it