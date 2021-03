Piatto tipico pontino e cucina regionale: Matteo Lombardi vince entrambe le competizioni tra i giovani

Pubblicato il 31 marzo 2021 | 10:11

L

Lombetto di agnello in crosta con farcia alle olive e funghi pleurotus con verdure scottate e quenelle di patate aromatizzate

Giudizio a… distanza

Un omaggio alla resilienza del settore

Un’esperienza di concorso diversa

Per entrambe le competizioni tra i giovani vince Matteo Lombardi

Piatto Tipico Pontino: tra i senior vince Roberto Grossi

Luigi Lombardi, organizzatore dell'evento

Alessandro Fiorletta, il senior vincitore de la Cucina Regionale

abitua anche a un ribaltamento nell’utilizzo delle nostre percezioni sensoriali. Accade così che si affronti con entusiasmo, con grande serietà (che è cosa altra dalla buffa seriosità) e con l’encomiabile bravura dei partecipanti, i due contestuali”, (vinto nella categoria senior dae nella categoria junior da) alla sua 23° edizione e “” alla sua 13° edizione (vinto da, junior, e, senior).Dal luogo fisico dell’Istituto alberghiero di Formia (Lt), ai luoghi altrettanto fisici ma disseminati quali le cucine dei ristoranti (chiusi al pubblico) e anche cucine domestiche dei gareggianti.L’articolato, non potendo vertere sul, si compone mediante la visione attenta delin cucina: la, l’, ledi cottura, la, ed altro ancora, oltre all’ascolto delle argomentazioni che lo chef adduce nello spiegare il perché ed il come della pietanza preparata. Funziona!Ideatore dell'volto a sottolineare la resilienza del settore ristorativo in tempi di pandemia, il presidente dell’Apcl (Associazione provinciale cuochi latina) Luigi Lombardi con la collaborazione della giornalista enogastronomica Tiziana Briguglio.Ospiti d’eccezione la stella Micheline il Sottosegretario di Stato al Mipaaf Francesco Battistoni che nel suo messaggio d’augurio ha voluto sottolineare quanto la figura del cuoco sia fondamentale per la promozione della grande tradizione enogastronomica del Belpaese e la diffusione della Dieta Mediterranea nel mondo.La diffusione in tempo reale della manifestazione si è avuta con ben sei ore disuiYouTube e Facebook dell’Unione Cuochi Lazio e dell’Apcl in cui i concorrenti, ripresi dalla telecamera dello smartphone, hanno dovuto cimentarsi nell’esecuzione di una ricetta secondo le regole dettate dal big cooking contest. Ad essere giudicate, ribadiamolo, la composizione del piatto con gli ingredienti contenuti nel pacco sorpresa svelato poco prima della prova, la mise en place, l’ordine, la pulizia, il tempo impiegato, il materiale utilizzato, le tecniche di lavorazione, la creatività e la fantasia dei partecipanti.«Un’esperienza nuova, diversa – ha commentato il presidente di giuria- che seppur complicata ha permesso di veder lavorare i candidati e osservare come si sono posti nei confronti di questa nuova modalità molto bella e interessante».Parole di apprezzamento per la tipologia dideisono state espresse anche dal presidente della Federazione Italiana Cuochi Rocco Pozzulo, dal presidente del Centro Italia della(Federazione italiana cuochi) Luca Santini e dal presidente dell’Unione regionale Cuochi Lazio e rapporti istituzionali della Ficche hanno ribadito come queste iniziative non solo servano a ritrovare lo spirito corporativo, ma possano fare da stimolo anche per l’organizzazione di altre gare a livello nazionale che vedano protagonista la categoria.Consensi unanimi anche da parte dei presidenti delle associazioni provinciali(Roma),(Rieti) e(Frosinone) concordi nel sottolineare come il lavoro dello chef possa servire a migliorare ileddei territori nei quali si opera.La kermesse che originariamente avrebbe dovuto svolgersi nell’ottobre dello scorso anno in occasione delle celebrazioni per San Francesco Caracciolo, protettore dei cuochi, ha visto aggiudicarsi lain entrambe le competizioni, per la, all’alunno dell’Istituto alberghiero Angelo Celletti di Formia,, con il piatto: “Lombetto di agnello in crosta con farcia alle olive e funghi pleurotus con verdure scottate e quenelle di patate aromatizzate”. Medaglia di consolazione per gli allievi: Martina Pozzolini, Francesco Barletta, Salvatore Spinosa e Domenico Molitierno.Vincitore della 23°edizione del “”, per la categoria, lo chefdel ristorante “Evans” di Cassino (FR) con la ricetta: “Variazione di baccalà in tre consistenze con crema di patate allo zafferano”. Al secondo posto lo chef Luca Salvatore, anch’esso del ristorante Evans di Cassino (FR), con il piatto: “Né agro né dolce: millefoglie di rombo su crema di asparagi, carciofi in agrodolce e maionese alla senape”.Sempre per i professionisti, ad assicurarsi la 13° competizione regionale dedicata alla “Cucina Regionale rivisitata in chiave moderna”, lo chef, patron del ristorante “Il Giglio Del Gusto” di Veroli (Fr) con “Ricordo di baccalà: bauletto di verza con baccalà cotto in olio cottura su crema di patata e curcuma con cipollotto, pinoli, salvia e polpa di riccio di mare”.Al secondo posto, lo chefdi Latina con “Involtini di alici con uva passa, pinoli e guazzetto di scarola”. Medaglia di bronzo ex aequo invece per gli chef: Pietro Pecchia, Ermelinda Caramanica, Alessandro Sinibaldi, Vincenzo Vitiello, Ermenegildo Costigliola, Giovanna Biasillo e Andrea Papa.Argutamente commenta l’ideatore dell’evento: «Dopo la pandemia i ristoranti non saranno più quelli che eravamo abituati a frequentare e occasioni come queste dei concorsi possono essere d'peranche il modo dia unache almeno per i primi tempi sarà prevalentemente locale».Ed è così. Vivace, appassionato e ben divulgato l’abile approccio sabbatico dei gareggianti, degli organizzatori e dei membri di giuria. E l’anno prossimo? In presenza, è l’augurio forte di tutti.