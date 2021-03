Euro-Toques continua la campagna dedicata agli chef che non si arrendono #MiPiegoMaNonMiSpezzo

Pubblicato il 04 marzo 2021 | 17:19

C

Continua la campagna Euro-Toques #MiPiegoMaNonMiSpezzo

Da dove nasce la campagna

Gramaglia: aiutiamo chi desidera rinnovarsi

ontinua senza sosta la campagna, lanciata nel pieno della pandemia da. Protagonisti dell'ultima puntata, lo chef, una stella Michelin del ristorante President di Pompei e delegato per la Regione Campania dell'associazione, e lo chef, anch'egli membro dell'associazione. Insieme, si sono diretti nel Lazio, a Valmontone per incontrare lo chefdel ristorante Rosso Divino.L’, di qualche mese fa, parte da una condivisione di intenti tra il presidente di Euro-Toques, lo chef, e il delegato per la Campania lo chef Paolo Gramaglia, sulla complicata gestione del temadella pandemia dal punto di vista del mondo della ristorazione. Presidente e delegato regionale condividono la convinzione che compito dell’associazione, in questo delicato momento storico, sia anche quello di svolgere un traino propositivo per tutti gli che, se da un lato “si piegano” alle regole volute dal Governo, dall’altro combattono come guerrieri per non essere “spezzati” dalle stesse.Pertanto, tutte le azioni degli associati, animate da questo modus agendi propositivo devono avere il sostegno reale dell’associazione. «Ecco il motivo per cui - ha rivelato lo chef Gramaglia - oggi con l’amico chef Fattoruso, sono a Valmontone, per mettere concretamente e amichevolmente adello chef Bartolucci le mieprofessionali di chef e consulente poiché desidera rinnovare e far crescere il suo ristorante attraverso una nuova architettura e un nuovo menu. Insieme, nello spirito associativo che caratterizza tutti noi, per non mollare mai».