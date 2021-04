«Selezione e maggiore qualità» Maurizio Urso riparte dalle basi

Pubblicato il 01 aprile 2021 | 17:30

S

Maurizio Urso

Vaccino strumento utile, ma in brigata ci sono già protocolli stringenti

La nuova Guida 2021 si può sfogliare e acquistare CLICCANDO SU QUESTO LINK

Studio e selezione dei produttori, le strategie per ripartire

Delivery? «Solo se sostenibile»

Il ristorante Datterino

Brigata dimezzata, ma in estate servirà qualcuno in più

Chi è Maurizio Urso

e, a oltre un anno dallo scoppio della pandemia, ildellaè incerto, una cosa è sicura: «Le persone, i clienti, hanno coglia di uscirne, di tornare a vivere in libertà». Ne è convinto, chef del ristorantepressodi Noto (SR).In concomitanza alla presentazione della Guida 2021 di Euro-Toques Italia , in cui ricopre la carica di vicepresidente, Urso ha fatto il punto del settore a partire dalle possibili implicazioni della: «Il vaccino è una speranza che dobbiamo perseguire affinché i nostri ospiti possano tornare a sedersi in sicurezza e serenità al tavolo. Turisti compresi». Stretta dalla pandemia, infatti, l'Italia è ancora tutta rossa e i pochi spiragli di apertura sembrano sempre più legati all'avanzamento della campagna vaccinale. Che, si spera presto, coinvolgerà anche lein cucina: «Penso sia giusto vaccinarsi. Ma anche nel caso in cui un membro della brigata non volesse farlo o non succederà niente, continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi: mascherine, distanze, sanificazione. Insomma, abbiamo ie le nostre regole interne», ha riferito Urso.Nel frattempo, però, c'è da gestire l'. «Nella mia carriera sono sempre partito dallodel territorio, delle sue eccellenze e delle sue tradizioni per poi rivisitarle, alleggerirle. E in quest'ultimo periodo di pausa forzata ha accentuato questo aspetto. In particolare, ho lavorato molto suie la lorofacendo attenzione ai; sopratutto quelli specializzati nel biologico. Ho incontrato e collaborato con diverse filiere nell'ultimo anno con l'obiettivo di offrire all’ospite che ritornerà in sala un prodotto ancor più di qualità», ha raccontato Urso.Lo chef, però, non si è fermato alledella ristorazione, ma ha cercato di spingersi oltre sperimentando anche il: «Prima era un’opzione che non tenevamo in troppo conto. Ora invece le cose sono cambiate. Se i driver della ripresa rimarranno l'attenzione al territorio e ai prodotti Made in Italy, le nuovedi somministrazione del nostroci aiutano a rimanere in linea con i trend di consumo. Pensiamo, per esempio, a chi è in smart working e vuole concedersi un pasto gourmet. Oppure le tante persone immunodepresse o spaventate dall'uscir di casa. Il delivery è una soluzione per andare incontro alle loro esigenze. Certo, a patto che il servizio sia», ha aggiunto Urso.D'altronde, in un momento di forte difficoltà anche, supportare un servizio ulteriore diventa complicato. Anche in termini di. A malincuore, infatti, Urso ha dovuto dimmzzare la propria brigata. Risultato? «Ora in cucina dobbiamo lavorare molto di più. Speriamo che con lasi possa riprendere con un buon ritmo così da poter reintegrare il personale in cassa integrazione e assumerne altro. Lo scorso anno, durante i mesi di luglio e agosto, quando abbiamo registrato il picco di presenze in hotel, non siamo riusciti a trovare personale disponibile. Speriamo che quest'anno vada meglio», ha concluso Urso.La cucina di Maurizio Urso è un racconto a 360 gradi della sua amata, della storia e delle influenze culturali arrivate dai tanti popoli che hanno transitato in questa regione, delle caratteristiche climatiche e geografiche e della tradizione culinaria isolana più vera.Urso ama raccontare il passato nella suache però si propone attuale nella grande attenzione allae al benessere che pone nel preparare i suoi piatti. Urso ripropone l’uso delle erbe aromatiche che fanno parte di una tradizione millenaria in terra di Sicilia, con passione le raccoglie personalmente nei campi e le utilizzate per arricchire di colori e profumi i menù senza appesantirli.Nella sia carriera, dopo l'esperienza alladi Siracusa è sato executive chef del Ristorante Eduardo alll'interno dell'Hotel Parco delle Fontane, sempre a Siracusa. Nella sua cucina piatti difresco di giornata ma anche di terra e vegetariani, utilizzando solo prodotti locali dei quali conosce la, la storia e il valore sociale e culturale;, ortaggi, frutta, salumi e formaggi provenienti da piccole e pregiateLa suaquindi, come punto di partenza e di arrivo del suo percorso professionale e, in mezzo, i viaggi nel nord Italia, l’incontro e la frequentazione con grandi maestri come Gualtiero Marchesi, Sergio Mei, Giorgio Nardelli e Gianfranco Vissani, con il quale dal 2006 avvia una assiduache continua ancora oggi. Presidente dell’Accademia Nazionale Italcuochi ha partecipato a importanti eventi del mondo del gusto.