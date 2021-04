Il brasato al barolo di Marco Gregori primo nel Concorso #FoodArt

Pubblicato il 19 aprile 2021 | 18:26

P

Brasato al Barolo con crema e chips di topinambour di Marco Gregori

I vincitori

Baccalà con patate di Fabio Mauro Tommaso Gallo

Tonno, fagioli e cipolle di Giuseppe Braccolino

roclamati dal Laboratorio della Federazione italiana cuochi in occasione di Beer & Food Attraction Digital Edition i vincitori diche premia la reinterpretazione in chiave moderna di ricette della tradizione e la capacità di esaltarne il gusto attraverso l’arte dell’impiattamento e della fotografia.Il concorso rientra nel. Il progetto #Food Art si rivolge ai pubblico dei professionisti della ristorazione in risposta alla richiesta crescente di conoscere i nuovi media e i loro linguaggi per poter conquistare visibilità ed esprimere e valorizzare il proprio talento in cucina nell’era del digitale.. Marco si è aggiudicato lo stage con la Nazionale italiana cuochi (Nic) e la partecipazione ai Campionati Culinary World Cup 2022 in Lussemburgo. Secondo posto perdi Rimini con la ricetta “Baccalà con patate”, che ha vinto una consulenza professionale di social media marketing. Terzo classificatocon la ricetta “Tonno, fagioli e cipolle”, che si è aggiudicato un set di pentole Agnelli a induzione.A dichiarare i vincitori la giuria composta da, executive chef di Unilever Food Solutions,, team coach della Nazionale italiana cuochi, medaglia d’oro in cucina calda e medaglia d’argento nello Chef’s Table alle Olimpiadi di Stoccarda - Ika Culinary Olimpics 2020, e, food photographer, recentemente chiamato a far parte della giuria di Masterchef.A supporto del progetto #Food Art anche: 20 piatti, uno per ciascuna regione, tra i più rappresentativi della storia gastronomica italiana reinterpretati in chiave contemporanea, in linea con la riscoperta della tradizione in cucina, come trend emergente nella ristorazione. Tutte le immagini del ricettario sono di Michelangelo Convertino, che ha commentato: «La fotografia food è un aspetto che va sempre tenuto in considerazione, ma nel concorso #FoodArt ha un ruolo determinante per valorizzare tutti i prodotti Unilever Food Solutions. Scelta della luce, piatto, sfondo, colori del cibo, contrasti, tutto incide sul risultato finale: rendere il piatto un’opera d’arte».Per informazioni: www.unileverfoodsolutions.it