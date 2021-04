Una Colomba psico-attiva che stimola il relax: l’ultima creazione di Giuliano Baldessari

Pubblicato il 02 aprile 2021 | 11:24

D

Giuliano Baldessari

Una colomba per stimolare il relax

La neuro-gastronomia

Lievito madre rinfrescato con la rugiada di San Giovanni

ell’amore per i lievitati disi è detto tanto, un po’ meno forse sullo spirito con cui lo chef e Patron delo, in provincia di Vicenza, (1 Stella Michelin), ha ideato la sua personalissimaPsico che? Sì, psico-attiva, ovvero una variante nata per stimolare tutti i nostri sensi con lo scopo di rilasciare una percezione di relax. Ebbene anche questa volta lo chef ha colpito nel segno perché prima di conquistare col gusto o con la vista ha pensato bene di: un “packaging” inaspettato e che conferisce quell'inimitabile sentore di prati di montagna, di malghe alpine, di "caprette che ti fanno ciao", che concorre a una, compreso il rumore del fieno secco e le sue note (uditive e olfattive) rilasciate tra le mani.È la neuro-gastronomia, o meglio, lo studio degli, un percorso che Giuliano ha intrapreso già da anni in collaborazione con il suo grande amico Palmiro Carlini (chef neurogatronomo, consulente e volto televisivo per Discovery Italia). Ha giocato quindi con tutte quelle percezioni che gli ingredienti provocano nel nostro cervello inserendo nella ricetta elementi corroboranti e neurotonici come capperi e gocce di assenzio che trasformano la colomba in uno stimolatore di buon umore.Eccolo, quindi, coerente con la sua imprevedibile follia e soprattutto con la sua avversione alle banalità, perpetuando la sua personale tradizione di(la notte de di San Giovanni) per una colomba sempre più ricca, in quantità e varietà, di frutta candita mista (tra arancia, bergamotto, ananas, limone e albicocca) realizzata personalmente da chef Baldessari ricavandola da agrumi italiani selezionatissimi.Unacon un meritato sorriso e una parentesi di pace. Come dire: da Aqua Crua alteriamo la tradizione ma scateniamo il buon umore.