La cucina facile e gourmet si impara su YouTube grazie a Serena D’Alesio

Pubblicato il 02 aprile 2021 | 07:30

Q

Serena D’Alesio

Piatti facili anche per i non esperti

ualche giorno prima del maledetto Covid-19sta pensando a quanto poco della sua vita di mamma dedica al piccolo Davide, oggi 6 anni. Convinta che le donne tra i 38 e i 42 anni o fannoo resteranno nella dimensione in cui sono per sempre, matura un progetto che gli permetterà di stare più tempo a casa a coltivare gli affetti. Poi il primo, nell’isolamento più totale, ha contribuito ae a dare un punto fermo a tutto. Ildi Serena nasce così.Ci scrive: «Ho deciso diinpartendo dalraccontando chi sono, cosa faccio e sono sicura che sarò di stimolo a chi è alle prime armi in cucina o a chi è semplicemente appassionato del settore».Ebbene sì, non conoscevo questo settore, e ha le sue difficoltà, ma per me è pane quotidiano la sfida, quindi mi trova solo che agguerrita».Una crescita, quella di Serena che parte dalla cucina delcon mamma e papà in sala, si sviluppa in corsi di formazione e viaggi all’estero. Fa la sua gavetta con il fratello Mario in uno chalet in montagna, va Da Caino alla corte della grande Valeria Piccini e poi ritorna a casa dalla sua prima e unica maestra, la mamma.sul mio canale YouTube Serena D’Alesio Chef vuole avvicinarsi a chi si cimenta tra i fornelli conmie, conpensati e realizzati da mela, che pare in questi ultimi anni stia diventando una religione, e invece no, è una professione, stupenda e unica, ma rimane sempre una professione. Il mio obiettivo è quello di alzare la qualità del mio stile di vita, che non si traduce in zeri, ma in consapevolezza e responsabilità. Sono già felice di aver destato tanta curiosità, di essere richiesta come testimonial, come consulente, come riferimento per scelte aziendali. Incrociamo le dita!Essere presenti sul web è una sorta di “questa sono io”, ingrandiscimi, riavvolgimi, riascoltami, criticami. Ma con i mieie i mieinon ne troverai un’altra come me ed è una prova tosta. Quindi ti invito a dirmi la tua sulle mie pagine. Il confronto intelligente è tra le forme di crescita che preferisco!L’abbiamo seguita ed è come è lei,, piena di giochi di parole, sottintesi, contaminazioni fra arte e cultura. Professionale ma anche casalinga. E poi è bella, il che non guasta. Parte dalla spesa giornaliera e da materie prime fresche, locali e stagionali che spiega con semplicità e competenza.sono tutti realizzabili anche da chi di cucina ne mastica ben poco. Ci è piaciuto lo slancio e la passione materna che hanno animato il progetto e la volontà di dare un’altra possibilità al suo essere una donna, eccellente cuoca. Seguitela su youTube e, appena si potrà, torneremo tutti a mangiare i suoi piatti ala Fabriano (An), serviti in sala dal bravissimo Mario D’Alesio, suo fratello e maître.