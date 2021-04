Niko Romito in versione “dolce”: nuovo menu di pasticceria per Bvlgari Hotels & Resorts

Pubblicato il 29 aprile 2021 | 15:27

Babà crema e fragole di Niko Romito

Selezione di 11 dolci ispirati a una ricetta regionale

Dolci con meno grassi e zuccheri

Il Cannolo siciliano : un dessert tipico siciliano, realizzato con una cialda di biscotto perfettamente cilindrica ripiena di ricotta, scorze di arancia candite e guarnito con granella di pistacchi biologici.

: un dessert tipico siciliano, realizzato con una cialda di biscotto perfettamente cilindrica ripiena di ricotta, scorze di arancia candite e guarnito con granella di pistacchi biologici. Il Cannoncino alla crema pasticcera : nato in Piemonte, caratterizzato da un sottilissimo strato di pasta sfoglia accuratamente piegato per ottenere una larghezza uniforme in perfetto equilibrio con la crema pasticcera al suo interno.

: nato in Piemonte, caratterizzato da un sottilissimo strato di pasta sfoglia accuratamente piegato per ottenere una larghezza uniforme in perfetto equilibrio con la crema pasticcera al suo interno. La Torta mimosa : originaria della Liguria, nata per celebrare la Giornata internazionale delle donne e ricoperta da piccoli cubetti di torta sbriciolati sulla sua superficie che ricordano l’aspetto del fiore di mimosa che sboccia i primi di marzo.

: originaria della Liguria, nata per celebrare la Giornata internazionale delle donne e ricoperta da piccoli cubetti di torta sbriciolati sulla sua superficie che ricordano l’aspetto del fiore di mimosa che sboccia i primi di marzo. Il Monte Bianco , creato in Piemonte nel diciannovesimo secolo, prende il suo nome dal Monte Bianco, in quanto ricorda una montagna dalla punta innevata. Lo chef ha rivisitato la ricetta originale contenente purea di castagne e panna montata, utilizzando castagne naturali trattate con acqua, ridefinendo così le note dolci di questo dessert.

, creato in Piemonte nel diciannovesimo secolo, prende il suo nome dal Monte Bianco, in quanto ricorda una montagna dalla punta innevata. Lo chef ha rivisitato la ricetta originale contenente purea di castagne e panna montata, utilizzando castagne naturali trattate con acqua, ridefinendo così le note dolci di questo dessert. La Torta Caprese : nata nell’isola di Capri, con la peculiarità di essere realizzata con farina di mandorle e la cui ricetta originale è stata reinterpretata sostituendo grassi animali con quelli vegetali rendendo questo dolce leggero e preservandone gusto e dolcezza.

: nata nell’isola di Capri, con la peculiarità di essere realizzata con farina di mandorle e la cui ricetta originale è stata reinterpretata sostituendo grassi animali con quelli vegetali rendendo questo dolce leggero e preservandone gusto e dolcezza. La Crostata crema e frutta fresca : un dolce tipico della pasticcera italiana, nato in Campania e composto da una base di pasta frolla croccante, uno strato di crema pasticcera e una varietà di frutta di stagione: un dolce fresco e molto colorato.

: un dolce tipico della pasticcera italiana, nato in Campania e composto da una base di pasta frolla croccante, uno strato di crema pasticcera e una varietà di frutta di stagione: un dolce fresco e molto colorato. La Cassata : un celebre dolce della città di Palermo che racchiude in sé la storia, i sapori e gli aromi della Sicilia.

: un celebre dolce della città di Palermo che racchiude in sé la storia, i sapori e gli aromi della Sicilia. Il Babà crema e fragole : un dolce inzuppato nel rum, arricchito da una crema delicata e fragole fresche, che da generazioni decora le tavole dell’aristocrazia napoletana. La sua tecnica di lavorazione e il tempo di lievitazione sono i due segreti di questa creazione.

: un dolce inzuppato nel rum, arricchito da una crema delicata e fragole fresche, che da generazioni decora le tavole dell’aristocrazia napoletana. La sua tecnica di lavorazione e il tempo di lievitazione sono i due segreti di questa creazione. • Il Profiteroles : originario della Toscana, la cui ricetta combina tradizione e modernità ed il cui nome deriva verosimilmente dal francese “profit”, utilizzato con il significato di “piccolo dono”. I profiteroles sono dei piccoli bignè rotondi di pasta sfoglia, ripieni di crema e ricoperti di cioccolato fuso.

: originario della Toscana, la cui ricetta combina tradizione e modernità ed il cui nome deriva verosimilmente dal francese “profit”, utilizzato con il significato di “piccolo dono”. I profiteroles sono dei piccoli bignè rotondi di pasta sfoglia, ripieni di crema e ricoperti di cioccolato fuso. • La Frolla , lamponi e nocciole : un capolavoro della tradizione tirolese caratterizzato da una base di pasta frolla arricchita con confettura di frutta e scaglie di nocciole. La versione dello chef Romito è con una pasta frolla alla nocciola senza burro e, in sostituzione della marmellata, un gel di lamponi che rispetta le proprietà nutritive di questo frutto.

, : un capolavoro della tradizione tirolese caratterizzato da una base di pasta frolla arricchita con confettura di frutta e scaglie di nocciole. La versione dello chef Romito è con una pasta frolla alla nocciola senza burro e, in sostituzione della marmellata, un gel di lamponi che rispetta le proprietà nutritive di questo frutto. • Il Millefoglie alla vaniglia: uno dei dessert più amati al mondo, originario della Lombardia e realizzato con una pasta sfoglia fine e croccante, ricoperta da una delicata crema alla vaniglia.

Afternoon Tea Menu by Romito

otizia dolce per il, curatore del Ristorante – Niko Romito, presente negli alberghi Bvlgari di Milano, Dubai, Pechino e Shanghai.Il menu de La Pasticceria - Niko Romito, ciascuno ispirato a una ricetta tradizionale di una regione italiana.Nella versione ideata dallo chef i dolci sono alleggeriti grazie alla riduzione di grassi animali e zuccheri aggiunti; molta attenzione è stata dedicata all’estetica di ogni creazione, così da realizzare una collezione che esalta il gusto e la bellezza in ogni dettaglio.Il menu di 11 dolci comprende:I dolci della collezione La Pasticceria, esposti nella lobby dell'hotel,serviti su colorati piatti Richard Ginori., da porzionare a fette e da condividere con i propri cari, disegnato in esclusiva da Niko Romito per gli Hotel Bvlgari di Milano, Dubai, Pechino e Shanghai.Oltre ad un assortimento di 5 mignon de La Pasticceria, l’Afternoon Tea Menu comprende 3 snack salati, come la bomba con vitello al latte e salsa di tonno, pane con salmone affumicato, finocchietto selvatico e arancia, e mini bruschetta al pomodoro, da abbinare a una grande varietà di miscele di tè biologici.Per informazioni: www.bulgarihotels.com