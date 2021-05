Natalini lascia il Pont de Ferr. A settembre riparte dal suo Autem

Pubblicato il 21 maggio 2021 | 17:58

lascia il, ma non la città e ci riprova con un progetto ucciso dalpraticamente sul nascere. Lo chef pistoiese, classe 1989 ha dato l’annuncio sul suo profilo Facebook.in latino è una congiunzione - si legge - può significare inoltre, poi, ancora. L’asterisco è appunto il bisogno di dire ancora qualcosa, di aggiungere quel tocco in più. Ci eravamo lasciati a Langhirano con un. Non è di certo stato facile. In pochi mesi io e la mia brigata avevamo già costruito tanto, perfino più di quanto mi potessi aspettare.mi ha accolto in modo meraviglioso.ha permesso di esprimermi al Pont de Ferr, di approcciarmi a una nuova realtà e il mio ringraziamento va a lei, non solo come professionista acclamata nella ristorazione ma come persona che ha creduto fin da subito nelle mie capacità”. Saluto il Pont de Ferr - prosegue - perché inizia una nuova avventura, un. Apro Autem nella città delle opportunità. Ho imparato a conoscere Milano, ad amarla e credo che sia il posto giusto per il mio ristorante, per ripartire non solo da dove ci eravamo salutati, ma con qualcosa in più appunto. I lavori in(angolo Via Lattuada 2), nel cuore di Porta Romana, partiranno tra pochi giorni. Apriremo a settembre 2021. Che tipo di ristorante sarà? Beh lo scopriremo insieme in questi mesi. Non è più il tempo degli Arrivederci, è il momento degli”.Per i più affezionati a Natalini il termine, citata dallo stesso cuoco, è stata per un anno circa la culla del ristorante aperto da Natalini che si chiamava proprio Autem. Poi il flagello del Covid ha spazzato via tutto . Maida Mercuri del Pont de Ferr lo aveva risollevato dandogli la chance per continuare al lavorare ma il richiamo del “proprio” è stato forte e il cuoco ha scelto di rimettersi in gioco.Natalini nel 2012 si è laureato all’istituto, la Scuola internazionale di cucina Italiana di Colorno in provincia di Parma, ma già dai 14 anni è nel mondo della ristorazione anche se solo come semplice lavapiatti. Nel 2016 ha partecipato al concorso organizzato dallaclassificandosi tra i primi dieci chef, mentre in Russia ha conquistato il titolo di Young chef per S. Pellegrino. Nel 2017 ha partecipato al programma, dove ha conquistato la medaglia di bronzo. Nel 2019 viene coinvolto nella. Dopo la gestione del suo ristorante Autem in quel di Parma, nel 2020 approda come Executive Chef presso il rinomato ristorante Al Pont De Ferr di Milano.