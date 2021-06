L'Alto Adige secondo Niederkofler. Terra natale che ispira i suoi piatti

Pubblicato il 01 giugno 2021 | 17:57

Norbert Niederkofler

Lo stretto legame col territorio

La riscoperta del formaggio grigio

Il gusto per i dolci

L'attenzione alla sostenibilità

è un altoatesino d’eccellenza che ama profondamente la sua terra di origine. «per me è un’isola felice con una qualità della vita altissima ed è il posto ideale per riposare, riflettere e ritrovare nuove ispirazioni nella natura, soprattutto per i miei progetti», racconta lo chef, recentemente anche insignito del premio come Miglior Libro di Cucina, in occasione dei Cook Awards, per il suoNel tempo libero Norbert Niederkofler ama godersi lama anche assaporare « la diversità tra la che qui convivono, sia nel cibo che nel modo di vivere». Ed è proprio nel cibo che l’amore per il territorio trova la sua massima espressione. Nei suoi piatti c’è sicuramente un, da lui stesso definita zona di frontiera, un luogo magico dove tutto per lui ha avuto inizio.Proprio per amore di questa valle, ha scelto di ridareche sembrava esser stato dimenticato: il. Una prelibatezza preparata con latte magro acido, un tempo servito solo nella tavola dei poveri e oggi tra gli ingredienti protagonisti della cucina dello chef tristellato. Contrassegnato come, al formaggio grigio della Valle Aurina Norbert ha dedicato un risotto che richiama i sapori delle locande rustiche della Valle dove ancora oggi è possibile ordinare un piatto a base diNon solo salato, ma anche tanti dolci perche ama particolarmente il celebre “”, una frittata dolce di antichissima origine che si può gustare nelle malghe, nei rifugi e nei ristoranti. O ancora, le frittelle di mele, anche queste spesso protagoniste della colazione o merenda altoatesina.. Un’occasione anche per degustare le tanto amate frittelle!Quando è di tradizione gastronomica che si parla, uno dei luoghi del cuore èper «la storia della gastronomia, che porta i nomi di», racconta Norbert. Niederkofler non dimentica la figura di Giancarlo Godio che, con il suo ristorante stellato Genziana in fondo alla Val d’Ultimo e i suoi piatti altoatesini dagli abbinamenti innovativi, ha avviato neglicome non si era mai visto nella città di Merano e ha reso possibile la convivenza tra tradizione e innovazione nello stesso piatto.In Alto Adige i progetti architettonici degli ultimi anni hanno un unico comune denominatore: essere sostenibili. Una missione condivisa anche da Norbert Niederkofler che dellaha fatto una vera e propriaEcco perché AlpiNN Food Space & Restaurant , del quale è co-owner, non poteva che essere un esempio di come architettura e ambiente circostante possano dialogare armonicamente tra loro. «Quando la Società degli impianti di Plan de Corones mi ha mostrato il progetto del Lumen, io e i miei collaboratori siamo riusciti, con Paolo Ferretti, il mio socio ad affidare gli interni del ristorante al designer Martino Gamper. Volevamo proprio questo,, la filosofia sostenibile di Cook the Mountain, la cultura e le tradizioni delle Montagne, con le Dolomiti da una parte e le Alpi dall'altra», racconta lo chef.Ma non finisce qui. Niederkofler - che racconta di aver girato praticamente tutto l’Alto Adige - apprezza molto anche la struttura e il design di un altro museo del territorio, il celebre, progettato da Zaha Hadid e dedicato all’alpinismo tradizionale.«Negli ultimi anni un lavoro importante è stato fatto anche nelle», prosegue ancora Niederkofler. Basta infatti percorrere lao per imbattersi in architetture innovative che hanno reso la loro produzione, e non solo, sempre più sostenibile. Tra queste, ad esempio, lastupisce per la sua forma squadrata, progettata per permettere ai visitatori di ammirare dall’interno i vigneti circostanti, le montagne e anche il Lago di Caldaro. O ancora, la, il cui edificio è stato costruito interamente sotto i vigneti per non intaccare la superficie coltivata e per garantire una protezione termica del terreno.