Davide Oldani: «Fondamentale la formazione dei giovani»

La seconda stella Michelin conquistata in piena pandemia. Davide Oldani torna indietro con la mente e ricorda quel momento e quel periodo. «Sono stati mesi molto duri, molto difficili, ma soprattutto di grandi riflessioni che ci hanno portato, dopo il percorso degli ultimi diciotto anni, a ottenere qualche risultato concreto come le due stelle rosse più quella verde Michelin sulla sostenibilità».

Davide Oldani impegnato nella lezione presso il laboratorio Kenwood

Rendere più qualificata l'opera del cuoco

Lo chef del D’O, incontrato a Milano negli spazi Culinary Hub Farm 65, laboratorio di cucina di Kenwood, vede la ristorazione in ripresa. «Vedo il prossimo futuro sempre più roseo – ha ricordato – perché noto una concentrazione sempre più sulla qualità che ci porterà a conseguire risultati molto importanti. Snodo fondamentale la formazione sui giovani». Da anni Oldani è parte attiva su questo fronte. Impegno che lo ha portato a diventare punto di riferimento per l’Istituto professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Olmo di Cornaredo (Mi). Formazione che si alimenta di manualità e tecnologia. «Elementi che devono convivere sullo stesso piano – ha sottolineato – perché la manualità la devi avere in quanto la si impara a bottega per poi essere trasmessa alla tecnologia che aiuta a rendere più qualificata e continuativa l’opera dell’artigiano, il fare del cuoco».

Davide Oldani e Daniele Siciliano

Il futuro delle nuove generazioni

Una visione che si è tradotta in una partnership tra Oldani e Kenwood. Una collaborazione che, partendo dalla tradizione italiana, vuole promuovere un’idea di cucina innovativa, una cucina in cui la tecnologia è messa al servizio del benessere della persona. La collaborazione nasce anche per guardare al futuro delle nuove generazioni di chef e appassionati di cucina: un impegno che si concretizza nel supporto all’Istituto Olmo, inaugurato nel 2017. Kenwood, che ha abbracciato il progetto, metterà a disposizione dell’Istituto i propri strumenti e prodotti, che andranno ad arricchire i corsi.

Ricerca e sviluppo

«Questa partnership - ha dichiarato Daniele Siciliano, direttore marketing Italia del Gruppo De’ Longhi - segna la nascita della collaborazione tra due autentiche eccellenze della cucina: siamo molto felici di poter collaborare con una personalità del calibro di Davide Oldani, che, come Kenwood, si distingue per una visione che poggia sulla competenza e mira all’eccellenza. Non è solo un testimonial, ma parte attiva nella ricerca e sviluppo del marchio Kenwood, contribuendo alla definizione di nuovi standard nei prodotti e con l’obiettivo di continuare a ispirare e aiutare tutti gli appassionati e i professionisti della cucina».

Titanium Chef Baker XL, impastatrice planetaria della linea Chef

Titanium Chef Baker XL

Presso il Culinary Hub Farm 65, Oldani il 22 settembre ha tenuto una lezione di cucina presentando Titanium Chef Baker XL, l’impastatrice planetaria della linea Chef dotata della bilancia integrata EasyWeigh Scales con cui è possibile pesare gli ingredienti direttamente nella ciotola. È equipaggiata con strumenti EasyClean, lavabili anche in lavastoviglie, che includono quattro accessori per la ciotola: la frusta K in acciaio inox, la frusta a filo, il gancio impastatore e la frusta gommata. Inoltre può essere implementata con gli oltre 25 accessori opzionali, utili nelle più comuni attività in cucina, dall'affettare e sminuzzare alla spremitura lenta.

Signature Edition Kenwood Cooking Chef XL

Signature Edition

La collaborazione tra Davide Oldani e Kenwood si è tradotta anche nella realizzazione in 1000 esemplari firmati dallo chef della Signature Edition Kenwood Cooking Chef XL. Grazie al nuovo sistema brevettato di cottura a induzione, consente di impastare, cuocere, friggere, fondere e soffriggere spaziando dai 20 ai 180 gradi. Si può utilizzare in modalità manuale o con uno dei 13 programmi automatici. Con la bilancia integrata è possibile guadagnare tempo e spazio pesando gli ingredienti direttamente nella ciotola o sugli accessori come il frullatore o il food processor. Dal display integrato touchscreen, facile da usare, si può interagire con l’interfaccia CookAssist, il sistema di assistenza digitale di Kenwood con cui controllare la preparazione delle pietanze anche a distanza, tramite l’app per smartphone o tablet.

