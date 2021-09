Giolina e S.Pellegrino uniscono pizza e alta cucina

Serata ad alto tasso di creatività il 28 settembre ai tavoli della pizzeria Giolina di Milano. Accolti dal pizzaiolo executive Danilo Brunetti i talenti della S.Pellegrino Chef Academy hanno realizzato pizze che hanno interpretato il tema “Stagioni”. Quattro chef per quattro periodi dell’anno solare. Le ricette sono state servite in abbinamento ai cocktail realizzati dal bartender Mattia Pastori con le bibite Sanpellegrino.

Chang Liu, Davide Marzullo, Luca Natalini, Paolo Griffa

Un roster di giovani talenti

Protagonisti dell’evento i S.Pellegrino Young Chef Chang Liu (Mu Dimsun, Milano) con la pizza Autunno, Paolo Griffa (una stella Michelin al Petit Royal del Grand Hotel Royal e Golf di Corurmayeur, Ao) con quella dedicata all’Inverno. Primavera a opera di Luca Natalini, che a breve inaugurerà a Milano il suo Autem* ed Estate proposta da Davide Marzullo (Villa Crespi, due stelle Michelin a Orta San Giulio, No).

Mattia Pastori all'opera con un collaboratore

Il valore della sinergia

«Oggi va in scena la sinergia tra l’alta cucina, il mondo della pizza e S.Pellegrino - ha ricordato Ilaria Puddu, fondatrice di Giolina - Le pizze rimarranno in menu secondo stagione, tre mesi ognuna, e parte del loro ricavato sarà devoluto per pagare una borsa di studio a un giovane talento presso Alma, la scuola internazionale di cucina italiana».

Formazione, elemento fondamentale

La formazione come trampolino di lancio per il futuro. Un obiettivo nelle corde anche della S.Pellegrino Chef Academy. Sempre mantenendo il contest S.Pellegrino Young Chef come progetto principale, l’Academy è una community connessa in cui giovani talentuosi chef possono interagire con i più grandi e influenti personaggi della gastronomia mondiale attraverso formazione, tutoring e opportunità professionali.

Pizze creative e mixology

L’Autunno di Chang Liu ha proposto provola di Agerola affumicata, salsiccia di Bra, funghi porcini, finferli, cardoncelli e shitake, cinque spezie cinesi e timo fresco. Il drink di Mattia Pastori: Aqva di Gin Agrumata, Acqua Tonica Agrumi Sanpellegrino, funghi in polvere, timo e crutsa di sale.

La pizza Autunno di Chang Liu

Paolo Griffa per l’Inverno ha scelto crema di funghi porcini e finferli, messata di cervo, cavoletti di Bruxelles, vinaigrette e tartufo nero. In abbinamentoshrub di frutti rossi e aceto di vino rosso, Ginger beer Sanpellegrino, whisky affumicato, mora e lamponi.

Pecorino toscano, alici di Cetara, fiori di zucca, pesto alla Genovese e pesto di bietole, asparagi crudi, mammola borragine, viola del pensiero e cerfoglio gli ingredienti della Primavera firmata Luca Natalini. Italicus Rosolio di bergamotto, Limonata Bio Sanpellegrino, tequila e liquore alla violetta hanno composto il cocktail in abbinamento.

Luca Natalini: pizza Primavera

L’Estate immaginata da Davide Marzullo ha previsto crema di fave, crema di piselli, crema di Pecorino Romano, carbone vegetale, fave, guanciale croccante, taralli e germogli di piselli. Mattia Pastori ha miscelato Aqva di Gin Floreale, Acqua Tonica Rovere Sanpellegrino e germogli di pisello.

A tavola in primo piano anche Immersive Collection, edizione limitata di S.Pellegrino e Acqua Panna, bottiglie dal design raffinato caratterizzato dalla lavorazione del vetro a rilievo.