È morto Arcangelo Tinari, padre di Villa Maiella, che da trattoria diventò ristorante stellato

Il mondo della ristorazione è in lutto per la scomparsa di Arcangelo Tinari avvenuta nella mattinata di lunedì 10 gennaio, all'età di 86 anni. Negli anni Sessanta, insieme alla consorte Ginetta a Guardagrele (in Abruzzo in provincia di Chieti ), avviò la trattoria Villa Maiella ,un locale che nel tempo è cresciuto fino a diventare nel 2010 ristorante da una stella Michelin.





Arcangelo Tinari con la moglie Ginetta fondatori della Trattoria Villa Maiella (foto da Facebook Villa Maiella)



Una tradizione familiare portata avanti da figlio e nipoti



Il ristorante, oggi portato avanti dal figlio Giuseppe Tinari (che a settembre è stato scelto dal presidente Italia e International , Enrico Derflingher , come delegato regionale dell'associazione di categoria Euro-Toques) e dai nipoti Pascal e Arcangelo ,è una delle realtà trainanti dell'intero territorio chietino. Questo il ricordo che il figlio aveva rilasciato sulla storica attività di famiglia qualche mese fa Italia a Tavola.



«Fu mia madre a pensare ad un luogo per vendere panini, vino, birra per servire gli operai di una fornace aperta nei dintorni - ha spiegato Giuseppe Tinari - Il progetto si ingrandì e nacque una fiaschetteria ,dove io bazzicavo ma con rammarico. Mia madre infatti chiedeva spesso aiuto ai vicini di casa per gestire il luogo, sia da un punto di vista logistico che proprio gastronomico . Mi faceva soffrire questa cosa e così decisi di iscrivermi alla scuola alberghiera, fare givetta in grandi ristoranti e poi tornare lì per aiutarla ed ampliare il ristorante, anche con mia moglie Angela ».



Una storia di tradizione, ma anche di lungimiranza perché Villa Maiella è anche ricettività. Furono infatti poi ricavate anche dalle camere sopra al ristorante per consentire agli avventori provenienti da lontano di pernottare.







Giuseppe Tinari con la moglie e i figli



Commosso addio al ristoratore ai suoi funerali

I funerali si sono svolti martedì 11 gennaio nel pomeriggio presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore. L'occasione è servita alle tante persone che gli volevano bene per tributargli un ultimo e affettuoso saluto .









Sui social il ricordo romantico della Trattoria Villa Maiella

Lo ottobre scorso sulla pagina Facebook del ristorante si ricordava con affetto e gratitudine il primordiale inizio del locale, elogiando l'impegno di Arcangelo e Ginetta



«Ancora oggi in molti si ricordano di loro, del lavoro iniziato nella trattoria avviata sul finire degli anni Sessanta. Grazie a loro e ai sacrifici fatti in tutti questi anni, oggi Villa Maiella non è solo un ristorante dove mangiare, ma un luogo nel quale ascoltare e vivere una storia. La storia di tutti noi. Perché Villa Maiella non sarebbe la stessa (forse neanche sarebbe) senza i nostri nonni che qui hanno messo le prime e fondamentali, profonde radici. Cos'è Villa Maiella ? “Trippa, lumache e sagne e fagioli” , parola di Nonna Ginetta ».